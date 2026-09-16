Pe scurt: Un român aflat pe lista „Red Notice” a Interpol a fost identificat în Anglia după ani de ascundere sub identitate falsă. Cazul său de extrădare este încă în curs de soluționare.

Dumitru Petrișor Busna, un român condamnat la 10 ani de închisoare pentru un jaf violent comis în 2011 la Slatina, a fost găsit în martie 2026 pe un șantier din Oldbury, în West Midlands, Marea Britanie.

Potrivit Libertatea, Busna era căutat internațional și figura pe lista „Red Notice” a Interpol, la solicitarea autorităților române, sub numărul de referință 2013/40649.

Busna, originar din Slatina, a fost condamnat pentru o faptă violentă petrecută în 2011, când a agresat un bărbat pe stradă, lovindu-l cu pumnii și cu un obiect contondent, după care i-a furat telefonul și banii.

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După condamnare, el a părăsit România înainte de a începe executarea pedepsei și s-a stabilit în Regatul Unit cel puțin din 2012. În același an, a fost condamnat în Marea Britanie pentru conducere sub influența alcoolului și pentru lipsa asigurării auto.

Autoritățile britanice au început să îl caute în 2013, dar Busna a reușit să evite capturarea timp de mai mulți ani, folosind cel puțin o identitate falsă. El a fost identificat abia în martie 2026, când lucra pe un șantier din Oldbury, la aproximativ 10 kilometri de Birmingham. Ofițerii britanici au descoperit adevărata sa identitate după ce acesta le-a furnizat inițial un nume fals, iar verificările ulterioare au confirmat că era căutat în România pentru jaf cu violență.

În fața instanței britanice, Busna a negat că ar fi comis jaful din 2011 și a contestat modul în care a fost condamnat în România. El a invocat dreptul la viață de familie și a susținut că dorește să rămână în Marea Britanie pentru a avea grijă de cei doi copii ai săi și de mama sa, care ar avea probleme grave de sănătate.

Busna a mai declarat că nu s-a ascuns intenționat de autoritățile române, ci a locuit și muncit ilegal în Regatul Unit după ce și-ar fi pierdut documentele, temându-se de deportare.

Instanța britanică a analizat argumentele privind viața de familie, constatând că fosta parteneră și cei doi copii ai lui Busna locuiesc în România și că acesta nu și-ar mai fi văzut copiii de aproximativ opt ani. Judecătoarea districtuală Louisa Ciecióra de la Westminster Magistrates’ Court a respins argumentul potrivit căruia Busna ar fi evitat România din alte motive decât cele judiciare.

„Persoana solicitată [Busna] nu s-a întors în România, nici măcar pentru a-și vedea copiii”, a subliniat judecătoarea, concluzionând că motivul real a fost evitarea autorităților și a procedurilor judiciare.

Un alt aspect important analizat de instanță a fost interesul public privind respectarea procedurilor de extrădare. Judecătoarea Louisa Ciecióra a subliniat că „interesul public în asigurarea respectării acordurilor de extrădare este ridicat, la fel ca și interesul public în descurajarea percepției Regatului Unit ca stat dispus să accepte persoane fugare din calea justiției”.

Deși instanța britanică a decis continuarea procedurii de extrădare, avocații lui Dumitru Busna au contestat hotărârea și au depus apel la High Court. În acest moment, procedura judiciară privind predarea sa către România nu s-a încheiat definitiv, iar situația sa juridică în Marea Britanie rămâne în curs de soluționare. Dacă apelul va fi respins, Busna ar putea fi predat autorităților române pentru executarea pedepsei de 10 ani de închisoare.