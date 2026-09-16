Din 16 septembrie, magazinul Gerovital de pe Nicolae Bălcescu nr. 2 oferă rutine de frumusețe complete, la cele mai bune prețuri.

Cel mai mare brand de cosmetice din România, Gerovital, vine cu o ofertă irezistibilă pentru sibieni: un spațiu dedicat îngrijirii personale la toate vârstele, ce asigură servicii de consultanță individualizate, produse cu notorietate internațională și prețuri accesibile tuturor. Inaugurarea magazinului situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 2 este sărbătorită, timp de 3 zile, cu momente unice și reduceri de -25% la toate gamele.

Frumusețea începe cu rutina potrivită

Noul magazin Gerovital aduce în centrul Sibiului mult mai mult decât un portofoliu generos de produse. Este locul în care poți descoperi ce funcționează cu adevărat pentru pielea și părul tău, cu ajutorul consultanților specializați Gerovital, care te pot ghida în alegerea unei rutine complete și adaptate nevoilor tale.

Toate gamele vedetă sunt prezente în magazin: de la cea mai bine vândută linie anti-aging din România, Gerovital H3 Evolution, la soluțiile Gerovital Must Have pentru generația Z, magazinul oferă o trecere completă prin toate nevoile de îngrijire. Gerovital H3 Hyaluron C aduce în prim-plan acidul hialuronic și vitamina C, două ingrediente devenite aproape nelipsite din vocabularul actual de beauty, iar gama Aslavital pune în acțiune beneficiile argilei plină de minerale din Munții Pădurea Craiului.

Cu ocazia deschiderii noului magazin, sibienii le pot achiziționa în exclusivitate cu o reducere de –25%, un cadou pentru a sărbători noul hotspot de frumusețe.

3 zile de sărbătoare a frumuseții în centrul Sibiului

Reducerile sunt doar una dintre surprizele oferite de Gerovital România. Între 16 și 18 septembrie, noul magazin Gerovital este locul în care publicul poate participa la concursuri cu premii, doamnele se vor bucura de experiențe senzoriale inedite, testând produsele Gerovital, iar copiii au pregătite răsfățuri dulci. Multe alte activități – de descoperit pe Nicolae Bălcescu nr. 2!