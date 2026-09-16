La ATAC Sibiu (Șoseaua Sibiului, nr. 5, comuna Șelimbăr) găsești peste 10.000 de produse pentru cumpărăturile de zi cu zi, fie că faci aprovizionarea pentru familie sau ai nevoie de produse pentru afacerea ta.

La ATAC, cumpărăturile sunt gândite simplu: produse variate, prețuri mici în fiecare zi și opțiuni avantajoase atunci când cumperi mai multe bucăți sau kilograme din același produs. În septembrie, recomandările lunii includ alimente de bază, gustări pentru școală sau birou, produse pentru casă, cafea, băuturi și articole de îngrijire, toate disponibile în limita stocurilor.

Prețurile din catalog sunt valabile între 1 și 30 septembrie 2026, în limita stocurilor disponibile, iar catalogul este disponibil online: https://www.auchan.ro/atac/cataloage/recomandari.

Luna septembrie aduce în magazinele ATAC produse la prețuri mici pentru toată familia

Luna septembrie vine, de obicei, cu un ritm mai organizat: copiii se întorc la școală, părinții reiau programul de lucru, iar cumpărăturile devin mai planificate. De aceea, recomandările ATAC includ produse practice pentru mesele de zi cu zi, pachețel, gustări rapide, cafeaua de dimineață, dar și produse pentru curățenie și îngrijire.

Pentru cei care vor să își organizeze mai bine cumpărăturile, ATAC păstrează același principiu simplu: mai mult, mai avantajos pe bucată sau pe kilogram, datorită prețurilor în cascadă.

Nu rata recomandările lunii septembrie

În septembrie, ATAC propune o selecție variată de produse, de la alimente și gustări, până la băuturi, produse pentru curățenie și îngrijire personală. La ATAC, prețurile mici se aplică încă de la prima bucată cumpărată. Clienții au parte de extra avantaje dacă optează pentru cantități mai mari.

Iată câteva dintre recomandările lunii:

Delaco DeSenviș cașcaval feliat clasic/afumat, 100 g – 5,49 lei/buc sau 4,99 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Agricola Crispy Fillet, 200 g – 9,99 lei/buc sau 9,49 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Fox Salam Sandwich Toast feliat, 100 g – 4,69 lei/buc sau 4,19 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Jacobs Kronung Alintaroma cafea boabe, 1 kg – 69,99 lei/buc sau 64,99 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Bucegi Pate porc/pasăre, 200 g – 4,79 lei/buc sau 4,39 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Barilla Spaghetti No. 5, 500 g – 4,89 lei/buc sau 4,39 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Sanytol Dezinfectant universal, diverse sortimente, 750 ml – 11,29 lei/buc sau 10,29 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Alegi și combini: mai mult, mai avantajos

Un avantaj major la ATAC este libertatea de selecție. Poți cumpăra mai multe sortimente diferite din același produs, același gramaj de produse și beneficiezi automat de prețul minim pe bucată. Nu trebuie să iei mai multe bucăți din exact același produs și îți poți organiza cumpărăturile după preferințele familiei.

Printre ofertele din luna septembrie:

Tuc Biscuiți diverse arome, 100 g, la 2,99 lei/buc sau 2,59 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Măgura Prăjitură/Ruladă, diverse sortimente, la 1,79 lei/buc sau 1,49 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Dove Săpun solid, 90 g, la 3,99 lei/buc sau 3,49 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Pur Detergent de vase, diverse sortimente, 1,2 l, la 11,49 lei/buc sau 10,99 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate.

La ATAC ai garanția prețurilor mici zi de zi!

În plus față de produsele incluse în catalogul lunii septembrie, ATAC aduce în prim-plan și o serie de articole extra, disponibile la prețuri mici, între 1 septembrie și 31 octombrie:

Coca-Cola Zero Zahăr, 2 l – 8,99 lei/buc sau 8,39 lei/buc la minimum 6 bucăți cumpărate, la care se adaugă garanția SGR de 0,5 lei/ambalaj

Hârtie copiator A4, 500 coli, 70 g – 14,99 lei/buc sau 13,99 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Murfatlar Zestrea Vin roșu/alb/rose, diverse sortimente, 0,75 l – 11,99 lei/buc sau 11,49 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Milka Choco Jaffa Biscuiți cu spumă de ciocolată/zmeură, 128 g – 5,49 lei/buc sau 4,99 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Dove Deodorant, diverse sortimente, 150 ml – 9,99 lei/buc sau 8,99 lei/buc la minimum 3 bucăți cumpărate

Cumperi relaxat: prețul minim pe bucată se aplică automat la casă

Un alt avantaj la ATAC este sistemul modern de la casele de marcat, care recunoaște automat cantitățile și produsele din selecția „Alege și combină”. Nu este nevoie să cauți articolele similare prin coș sau să le pui alăturat pe bandă; prețul mic per bucată se aplică direct pe bon, indiferent de ordinea în care sunt scanate. Cumpărăturile tale devin astfel mult mai simple și rapide!

Reciclezi și ești recompensat!

La ATAC, grija pentru mediu aduce avantaje directe. Vino în magazin cu:

Uleiul alimentar uzat – (campanie valabilă până pe 31.12.2026)

Hârtie și carton (ziare, reviste, caiete, pliante) – (campanie valabilă până pe 06.09.2026)

Masa de călcat uzată sau uscătorul de rufe vechi – (campanie valabilă până pe 29.09.2026)

Primești pe loc recompense în produse sau vouchere pentru cumpărăturile tale. Află detalii aici: www.auchan.ro/atac sau direct la Serviciul Clienți din magazin.

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care merită să alegi ATAC Sibiu, Descoperă o experiență completă de cumpărături, cu prețuri mici, o gamă variată de produse și oferte care te ajută să economisești zi de zi.

ATAC Sibiu: Destinația ta de cumpătăruri la prețuri mici zi de zi!