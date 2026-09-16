Ghiță Ciobanu s-a numărat printre crescătorii de animale care au mers miercuri la Palatul Cotroceni pentru a-și prezenta problemele în fața Administrației Prezidențiale. După întâlnirea cu Cristian Roșu, consilier de stat pentru relația cu cetățenii, oierii au plecat fără o soluție imediată, fiind informați că măsurile reclamate de ei depind de formarea unui Guvern cu puteri depline.

Întâlnirea a avut loc în contextul protestelor fermierilor și crescătorilor de animale din Capitală. Printre nemulțumirile acestora se numără restricțiile privind exporturile, măsurile sanitar-veterinare și problemele birocratice cu care se confruntă crescătorii. Protestatarii au transmis autorităților o listă cu 16 revendicări.

Ghiță Ciobanu a declarat, la România TV, că una dintre problemele ridicate la Cotroceni privește uciderea animalelor și acordarea despăgubirilor.

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„I-am adus la cunoștință domnului consilier problemele pe care le avem noi în sector, mai ales unde se ucid animalele care nu sunt bolnave și nu sunt testate. Poate nu-i omul în regulă, că nu are 5 oi și nu primește despăgubirea pe 1.000 de oi sau pe 500. Dacă se ucid, trebuie despăgubire, nu să invoci motivul că îi lipsesc cinci oi”, a declarat Ghiță Ciobanu.

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„Mai întâi să aibă Guvern”

Potrivit acestuia, revendicările prezentate de crescătorii de animale urmează să ajungă la președintele Nicușor Dan, însă o eventuală intervenție ar urma să fie discutată după formarea noului Guvern.

„Ne-au zis că se transmite la domnul președinte, domnul președinte a zis că mai întâi să aibă Guvern și o să le discute cu noul Guvern. Cât timp în clădirea Guvernului este cineva acolo și sunt plătiți din banul nostru înseamnă că avem Guvern. Avem Guvern, dar nu poate lua decizii”, a spus Ghiță Ciobanu.

Și alte relatări despre întâlnirea de miercuri consemnează că reprezentanților fermierilor li s-a transmis că, după formarea unui Guvern cu puteri depline, Administrația Prezidențială va relua legătura cu aceștia.

Oierii iau în calcul noi proteste

În lipsa unor măsuri concrete, crescătorii de animale discută deja despre continuarea protestelor. Ghiță Ciobanu susține că există inclusiv varianta blocării unor drumuri.

„Sunt discuții că or să blocheze drumurile în țară. O să încerce fiecare să protesteze în felul lui dacă aici nu găsim înțelegere, unde sunt oamenii care ar trebui să ne ia în calcul”, a declarat oierul.

Alți reprezentanți ai fermierilor prezenți la discuții au afirmat că iau în calcul chiar deplasarea cu mai multe autocare la Bruxelles dacă revendicările lor nu vor primi un răspuns.

Ghiță Ciobanu: „Animalele nu pot trăi fără îngrijire și fără hrană”

Ghiță Ciobanu atrage atenția că fermele zootehnice nu își pot suspenda pur și simplu activitatea atunci când apar blocaje economice sau administrative. Animalele trebuie hrănite și îngrijite în fiecare zi, indiferent de situația financiară a exploatației.

„Animalul consumă toată ziua, nu se ține ca o mașină în garaj sau o fabrică că ai închis-o. Cei de aici nu înțeleg că animalele nu pot trăi fără îngrijire și fără hrană, asta înseamnă că nu se mai vrea ca sectorul ovin din România să rămână în picioare”, a declarat Ghiță Ciobanu pentru România TV.

Discuțiile de la Cotroceni nu au dus miercuri la anunțarea unor măsuri concrete, în timp ce protestele fermierilor și crescătorilor de animale continuă în Capitală.