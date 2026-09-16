Pe scurt: Primăriile din Sibiu trebuie să regularizeze construcțiile până în august 2027 și să actualizeze PUG-urile până în 2029, potrivit noilor reguli discutate cu Consiliul Județean.

Consiliul Județean Sibiu a organizat marți, 15 septembrie 2026, o întâlnire de lucru cu primarii, arhitecții-șefi și responsabilii cu activitatea de urbanism din județ, pentru a discuta aplicarea Legii nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC). Întâlnirea a vizat principalele schimbări legislative cu impact direct asupra funcționării administrațiilor locale.

Printre temele abordate s-au numărat organizarea structurilor de specialitate, rolul arhitectului-șef, competențele în emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor, notificarea, avizarea integrată, acordul unic, regularizarea construcțiilor și actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG).

Competența primăriilor depinde de structura de specialitate și funcția de arhitect-șef

Noul Cod stabilește că atribuțiile în domeniul urbanismului depind de existența unei structuri de specialitate și de ocuparea funcției de arhitect-șef la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT). Pentru primăriile care nu au aceste structuri sau au funcția de arhitect-șef vacantă, legea prevede mecanisme de cooperare cu Consiliul Județean, inclusiv exercitarea unor atribuții la nivel județean. În acest sens, Consiliul Județean Sibiu pregătește o convenție-cadru de cooperare tehnică, adaptabilă situației fiecărei primării.

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Termene critice pentru regularizarea construcțiilor și actualizarea PUG-urilor

Până la 25 august 2027, CATUC permite, în mod excepțional, solicitarea autorizației de regularizare și pentru alte categorii de construcții decât cele admise în regim permanent, cu condiția respectării cerințelor urbanistice, tehnice, de mediu, fiscale și contravenționale prevăzute de lege. În această perioadă, taxele pentru certificatul de urbanism și autorizare, precum și cotele de control, sunt de zece ori mai mari decât în mod obișnuit. După această dată, construcțiile neregularizate vor intra sub incidența mecanismelor de desființare prevăzute de Cod, inclusiv sesizarea instanței în cazurile stabilite de lege. Primăriilor li s-a recomandat să inventarieze situațiile cunoscute și să informeze cetățenii în timp util.

Un alt termen important este 25 august 2029, până la care trebuie aprobată actualizarea PUG-urilor care aveau o vechime mai mare de șapte ani la intrarea în vigoare a Codului. Termenul se referă la aprobarea documentației, nu doar la inițierea sau contractarea acesteia. Nerespectarea obligației poate duce, după rămânerea definitivă a actului de constatare al Inspectoratului de Stat în Construcții, la interdicția UAT-ului de a solicita sau beneficia de fonduri rambursabile sau nerambursabile. Consiliul Județean Sibiu recomandă administrațiilor să trateze actualizarea PUG ca proiect prioritar și să planifice din timp bugetarea, elaborarea în format GIS, avizarea și aprobarea.

Consiliul Județean Sibiu va continua să acorde sprijin tehnic primăriilor prin structurile județene CTATU (Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism), CLAI (Comisia Locală de Avizare Integrată), CAU (Comisia de Acord Unic), precum și prin formulare adaptate noilor reglementări și platforma GIS (Geographic Informational System), pentru schimbul de documente, trasabilitatea procedurilor și colaborarea interinstituțională.

Obiectivul declarat este asigurarea unei practici unitare la nivelul județului și a continuității serviciului public, astfel încât fiecare UAT să poată aplica noile proceduri în funcție de competența și capacitatea administrativă proprie.