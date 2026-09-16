Pe scurt: Lucrările de protejare a versanților pe Valea Oltului aduc noi restricții pentru șoferi. Traficul greu este interzis pe timpul zilei între Râmnicu Vâlcea și Boița.

Lucrările de punere în siguranță a versanților continuă pe DN7, în Valea Oltului, unde echipele montează plase de protecție în zonele cu risc de desprindere a rocilor.

Potrivit Mediafax, intervențiile se desfășoară simultan în trei puncte de lucru, pentru a limita impactul asupra traficului pe una dintre cele mai circulate rute dintre sudul țării și Transilvania.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a precizat că organizarea lucrărilor în mai multe puncte de lucru ar presupune restrângeri suplimentare ale carosabilului și ar putea duce la formarea unor ambuteiaje. Astfel, lucrările sunt coordonate astfel încât să fie afectat cât mai puțin traficul, având în vedere valorile ridicate de pe Valea Oltului.

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Reprezentanții DRDP Craiova au subliniat că aceste intervenții sunt necesare pentru creșterea siguranței circulației și pentru reducerea riscului ca materialele desprinse de pe versanți să ajungă pe carosabil. Sectorul vizat este DN7 între Râmnicu Vâlcea și Boița, unde traficul este intens, iar riscul de accidente cauzate de căderile de pietre este ridicat.

Restricții pentru vehiculele grele între Râmnicu Vâlcea și Boița

În prezent, pe sectorul DN7 dintre Râmnicu Vâlcea și Boița, sunt instituite restricții pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Aceste restricții sunt valabile de luni până sâmbătă, între orele 08.00 și 17.30. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren și să circule cu atenție în zonele unde se desfășoară lucrări.

Deschiderea mai multor puncte de lucru simultan ar fi dus la restrângeri suplimentare ale carosabilului și la posibile ambuteiaje, potrivit DRDP Craiova. Autoritățile recomandă șoferilor să fie atenți la semnalizarea rutieră și să adapteze viteza la condițiile de trafic din zonele afectate de lucrări.

Aceste măsuri vin în contextul în care restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc și traficul greu rămâne interzis pe timpul zilei, pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor de protejare a versanților.