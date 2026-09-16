Pe scurt:
Polițiștii rutieri au descoperit o șoferiță băută la volan pe DN 1, la kilometrul 273. Femeia a fost dusă la spital pentru probe biologice.
O femeie în vârstă de 53 de ani, din localitatea Sărata, comuna Porumbacu de Jos, a fost depistată conducând sub influența alcoolului pe DN 1, la kilometrul 273.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc luni, 14 septembrie, în jurul orei 21:00, când polițiștii rutieri au oprit autoturismul pentru un control de rutină.
Testarea cu aparatul alcooltest a arătat că șoferița avea o concentrație de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În urma rezultatului, femeia a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei în sânge.
DN 1 este una dintre cele mai circulate artere rutiere din județul Sibiu, iar polițiștii rutieri intensifică frecvent controalele pentru prevenirea accidentelor cauzate de consumul de alcool la volan. Un caz recent a vizat o tânără prinsă de patru ori fără permis în trei luni.
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