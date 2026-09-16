Street Delivery Sibiu revine în weekendul 18–20 septembrie, de această dată pe strada Târgul Vinului, în Orașul de Jos. Timp de trei zile, strada găzduiește muzică live, ateliere pentru copii, tururi ghidate, teatru, proiecții de film și o conferință despre viitorul cartierului.

Vizitatori pe o stradă pietonală amenajată pentru Street Delivery Sibiu

De ce Târgul Vinului, în Orașul de Jos

Ediția din acest an pornește de la o idee simplă: strada poate fi mai mult decât un spațiu de tranzit. Poate deveni loc de întâlnire, de joacă și de dialog social și cultural, un prilej de a descoperi Orașul de Jos, un cartier cu un potențial uriaș, încă insuficient explorat și promovat.

Street Delivery Sibiu este unul dintre puținele exemple locale și naționale în care un eveniment temporar a generat o schimbare urbană reală: după șase ediții, demersul a contribuit la eliberarea de mașini a străzii Arhivelor și a Pieței Schiller, redate ulterior comunității, cu sprijinul administrației locale. Anul acesta, conversația despre cum trăim și folosim spațiul urban continuă în zona Pieței Cibin, iar Târgul Vinului devine, pentru trei zile, o stradă numai bună de petrecut timp pe ea, nu doar de traversat.

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Vineri, 18 septembrie: strada prinde viață de la ora 17:00

Programul începe cu biblioteci mobile în limbile engleză și germană, stand de lectură pentru copii, expoziția foto dedicată Orașului de Jos și activități interactive pentru cei mici. De la ora 17:00 are loc un atelier de implicare civică și desen cu artistul George Roșu și Asociația uzinaduzina, urmat de atelierul de robotică al celor de la Științescu Hub.

La ora 18:00 este programat un tur foto prin Orașul de Jos, la apus, iar la 18:30 publicul este invitat la un concert inedit, în Florăria Florador, cu artista Claudia Trif. Seara se încheie cu DJ Set w/ SABINSKI, între 19:30 și 22:30. Zona de Food & Drinks este deschisă de la ora 17:00, asigurată de antreprenorii locali de pe strada Târgul Vinului: Ouă și Unt, Pasaj Events, Spic, Paste și Vin și Wine Not?

Sâmbătă, 19 septembrie: de la răsărit până la DJ set

Ziua începe la 08:30, cu un tur foto prin Orașul de Jos, la răsărit și în Piața Cibin. De la ora 10:00, programul aduce DayTime Party w/ KOSTA, jocuri gigant din lemn de la Atelier Haidux, atelier de plantat cu Leroy Merlin, biblioteci mobile, activități pentru copii și expoziția Maratonului de Fotografie.

La ora 11:00 are loc atelierul de desen cu George Roșu, iar la 12:00 Fanbook propune un club de lectură și o întâlnire cu autoarea Alexandra Goldillo, pentru copii de peste 6 ani. După-amiaza continuă cu atelierul de robotică Științescu Hub și un atelier de împletit oițe din lână cu Iulia Lavu Knots Designer, iar seara se încheie cu DJ SET w/ UFE, între 18:00 și 22:30 — un set eclectic, construit din influențe de funk, jazz, hip-hop, afro-latin, cumbia, dub și breakbeat.

Duminică, 20 septembrie: oraș, comunitate, joacă și cultură

Duminică, Târgul Vinului rămâne deschis pentru un program construit în jurul comunității și al Orașului de Jos. De la ora 10:00 continuă DayTime Party w/ KOSTA, jocurile gigant, atelierul de plantat, bibliotecile mobile și activitățile pentru copii, iar între 10:00 și 15:00 are loc Yard Sale pentru Flori, Fete și Băieți – Fără Etichete.

Programul include un tur ghidat al Orașului de Jos cu Daniel Țichindelean, Nook Book Club, atelier de desen cu George Roșu și un tur foto al zonei. La ora 12:00 are loc conferința FOR URBAN – Se întâmplă în Orașul de Jos, o discuție despre mobilitate, inițiative, locuri și oamenii care dau viață acestei părți a Sibiului, moderată de Monika Tompos, comunicator al inițiativei În Orașul de Jos și Event Manager Street Delivery Sibiu. Invitații sesiunii sunt Adela Dadu (ghid de turism), Răzvan Istvan (proprietarul pensiunii Craft Inn din Orașul de Jos) și Adrian Oprea (galerist al primei galerii de artă caritabile din România, Heartfully, de pe strada 9 Mai).

După-amiaza continuă cu atelierul „Orașul Animat”, realizat de De-a Arhitectura Sibiu pentru părinți, bunici și copii, cu spectacolul „Poveștile Copilăriei după Ion Creangă”, prezentat de Caravana Teatrului pentru Copii și Tineret Gong, și cu un nou atelier de împletit oițe din lână. Weekendul se încheie la ora 18:30 cu cinema pentru familii: proiecția filmului „Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș”, prezentată de ESTE Film.

Afișul filmului Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș, proiectat la Street Delivery Sibiu

Programul complet, zi de zi

Toate activitățile, cu orele exacte pentru fiecare atelier, tur sau spectacol din cele trei zile, sunt centralizate în programul de mai jos.

Programul complet Street Delivery Sibiu, 18-20 septembrie 2026

O stradă gândită de comunitate

Un element esențial al ediției din acest an este implicarea directă a comunității străzii. Inițiativa de a organiza Street Delivery pe Târgul Vinului a venit chiar de la locuitorii zonei, care și-au dorit un eveniment aici, în spațiul lor. Organizatorii nu aduc mâncare sau băutură din alte părți, ci mizează pe micile afaceri locale și pe vecinii care își deschid porțile pentru weekend.

„Ne dorim ca strada să se activeze prin oamenii ei, prin micile afaceri locale” Organizatorii Street Delivery Sibiu

Programul complet și toate actualizările sunt disponibile pe pagina de Facebook Street Delivery Sibiu. Pentru detalii suplimentare despre eveniment, organizatorii pot fi contactați la Monika Tompos – 0738 928 200 și Ramona Franț-Țichindelean – 0746 668 540.

Pentru cele trei zile de eveniment sunt instituite și restricții de circulație pe strada Târgul Vinului și în zona Orașului de Jos, cu rute ocolitoare pentru trafic și acces dedicat pentru riverani.