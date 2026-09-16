Pe scurt: Termenul limită pentru notificarea ANAF privind TVA la încasare este 21 septembrie 2026. Sunt vizate mai multe categorii de contribuabili și formulare fiscale.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Teleorman a anunțat că termenul limită pentru depunerea declarațiilor fiscale privind aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare este luni, 21 septembrie 2026. Potrivit startupcafe.ro, contribuabilii trebuie să notifice organul fiscal prin depunerea unuia dintre formularele specifice, în funcție de situația juridică și tipul de activitate desfășurată.

Formularele care trebuie completate și depuse sunt următoarele: Formularul 010 pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică; Formularul 016 pentru persoanele juridice străine cu locul de exercitare a conducerii efective în România; Formularul 020 pentru persoanele fizice române și străine cu cod numeric personal; Formularul 040 pentru instituțiile publice; Formularul 070 pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau profesii libere; sau Formularul 700 pentru modificări și radieri în mediul electronic.

Declarațiile trebuie să aibă completate rubricile dedicate sistemului TVA la încasare și se depun în mai multe situații. Pentru intrarea în sistem, prin opțiune, contribuabilii trebuie să depună declarația până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale în care vor aplica sistemul. Această opțiune este valabilă pentru persoanele impozabile care, în anul precedent, au avut o cifră de afaceri sub plafonul de 4.500.000 lei și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiția să nu fi depășit plafonul la data exercitării opțiunii.

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De asemenea, pot opta pentru intrarea în sistem și persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, ulterior înregistrării. Pentru ieșirea din sistem, există două situații: depășirea plafonului de 5.000.000 lei, caz în care declarația se depune până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care s-a depășit plafonul, și ieșirea prin opțiune, între data de 1 și 20 ale oricărei luni, pentru cei care nu depășesc plafonul, dar doresc să renunțe la aplicarea sistemului.

Aceste proceduri vizează atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice care desfășoară activități economice independente sau profesii libere, precum și instituțiile publice și entitățile fără personalitate juridică. Toate declarațiile trebuie să fie completate corect, cu bifarea rubricilor dedicate sistemului TVA la încasare, pentru a evita eventuale sancțiuni sau întârzieri în procesarea opțiunilor fiscale.

Calendarul ANAF pentru luna septembrie 2026 include și alte termene fiscale importante, însă 21 septembrie 2026 rămâne data limită pentru notificarea privind sistemul TVA la încasare. Pentru mai multe detalii despre modificările fiscale din acest an, puteți consulta și articolul Schimbări fiscale cu impact din 2026: TVA la încasare, extins și 3 la sută reducere la impozit pentru plata la timp.