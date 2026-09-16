Pe scurt:
Tursib anunță startul depunerii cererilor pentru abonamentele gratuite destinate elevilor. Vezi ce documente sunt necesare și cum poți evita aglomerația de la începutul anului școlar.
Tursib a anunțat că, începând cu data de 17 august 2026, elevii pot depune cereri pentru abonamentele gratuite de transport public valabile pentru anul școlar 2026-2027.
Potrivit postării publicate de Tursib pe Facebook, această facilitate este destinată tuturor elevilor care doresc să beneficieze de gratuitate la transportul public în noul an școlar.
Abonamentele vechi expiră la 31 august 2026, reîncărcarea este obligatorie
Abonamentele pentru elevi activate la începutul anului școlar 2025-2026 sunt valabile până la 31 august 2026. Pentru a continua să beneficieze de gratuitate și în anul școlar 2026-2027, elevii trebuie să solicite reîncărcarea abonamentului. Cererile pot fi depuse începând cu 17 august 2026, iar Tursib recomandă ca reîncărcarea să fie făcută din timp, pentru a evita aglomerația specifică începutului de an școlar.
Documente necesare și suport pentru elevi și părinți
Informații complete despre documentele necesare, condițiile de acordare și pașii de urmat pentru obținerea sau reîncărcarea abonamentului gratuit sunt disponibile pe site-ul Tursib, la adresa tursib.ro.
Pentru orice nelămuriri sau dificultăți întâmpinate în procesul de solicitare, Tursib pune la dispoziție adresa de e-mail relatiicupublicul@tursib.ro, unde elevii și părinții pot solicita sprijin suplimentar.
Reprezentanții Tursib le mulțumesc elevilor și părinților pentru colaborare și le urează un început de an școlar plin de energie și reușite. Pentru a evita aglomerația, compania recomandă depunerea cererilor și încărcarea abonamentelor cât mai devreme posibil.
În contextul pregătirilor pentru noul an școlar, și alte instituții din domeniul educației au anunțat măsuri importante, cum ar fi începerea înscrierilor pentru concursul de directori de școli.
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