Pe scurt: Cefepimul, antibiotic folosit pentru infecții grave, ridică semne de întrebare privind siguranța după o analiză pe peste 22.000 de pacienți. Studiul nu recomandă retragerea medicamentului, dar cere reevaluarea modului de utilizare.

Cefepimul, un antibiotic cu spectru larg utilizat în spitale pentru tratarea unor infecții bacteriene grave precum pneumonia, infecțiile urinare și meningita, este în centrul unei noi analize care ridică semne de întrebare privind siguranța sa.

Potrivit Mediafax, studiul publicat în JAMA Network Open a analizat date din 110 studii clinice randomizate, totalizând 22.608 pacienți.

Rezultatele arată că, în grupul tratat cu cefepim, au fost înregistrate 778 de decese din 11.726 de pacienți (6,6%), în timp ce în grupul care a primit alte antibiotice beta-lactamice au fost 674 de decese din 10.882 de pacienți (6,2%). Analiza statistică a indicat o probabilitate de 94,4% ca cefepimul să fie asociat cu o probabilitate mai mare de deces decât alte antibiotice din aceeași clasă. Când au fost analizate separat cele 73 de studii publicate în reviste evaluate de specialiști, probabilitatea estimată a unui risc crescut de mortalitate a ajuns la 98,6%.

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Autorii subliniază însă că aceste rezultate nu înseamnă că cefepimul provoacă în mod direct decesele. Estimarea efectului a fost un odds ratio de 1,10, cu un interval credibil de 95% între 0,98 și 1,24. Cercetătorii descriu rezultatul drept un semnal de siguranță care necesită interpretare atentă.

Riscul este mai pronunțat la adulți și la pacienții cu neutropenie febrilă

Asocierea observată a fost mai evidentă la adulți decât la copii și deosebit de pronunțată la pacienții tratați pentru neutropenie febrilă, o urgență medicală care apare la persoane cu imunitatea sever afectată. În aceste cazuri, infecția în sine poate reprezenta un risc major pentru viață, iar categoria este una dintre cele mai vulnerabile. Totuși, datele nu permit stabilirea unei cauze directe a deceselor.

Una dintre explicațiile discutate de cercetători este dozarea dificilă a cefepimului. O doză prea mică poate să nu controleze infecția, iar concentrații prea mari pot crește riscul unor efecte toxice, în special la pacienții vârstnici sau cu probleme renale. Cefepimul poate provoca reacții neurologice precum confuzie, alterarea stării de conștiență sau convulsii.

Cercetătorii nu recomandă retragerea cefepimului, dar cer reevaluarea utilizării

Autorii studiului nu recomandă retragerea cefepimului sau oprirea tratamentului la pacienți. Concluzia lor este că rezultatele ar trebui să determine o reevaluare atentă a modului de utilizare a medicamentului și să stimuleze noi cercetări privind eficiența și siguranța dozării.

Studiul are și limite importante: au fost combinate studii realizate în perioade diferite, pe categorii diferite de pacienți și cu scheme de tratament variate. Unele cercetări analizate datează de câteva decenii, iar includerea unor studii nepublicate furnizate de FDA a redus semnalul observat în literatura publicată. Nivelul general de certitudine al dovezilor a fost evaluat ca fiind moderat, din cauza diferențelor dintre studii și a posibilității unui bias de publicare.

În contextul preocupărilor legate de rezistența bacteriilor la antibiotice, astfel de analize devin tot mai importante pentru siguranța pacienților.