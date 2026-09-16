Pe scurt: Tegeler Gruppe, cu peste 30 de ani de experiență în Germania, vizează investiții și parteneriate pentru îngrijirea vârstnicilor la Sibiu. Donația de 20.000 de euro marchează începutul unor posibile colaborări locale.

O delegație a Tegeler Gruppe, companie cu peste 30 de ani de experiență în Germania în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice și al serviciilor paliative, a vizitat Sibiu pentru a explora oportunități de dezvoltare a unor servicii private dedicate seniorilor.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, delegația a fost condusă de CEO-ul grupului, Dr. h.c. Jens Tegeler, și a fost însoțită de vicepreședintele Paul Kuttesch.

În cadrul vizitei, reprezentanții Tegeler Gruppe au mers la Hospice-ul de la Căminul-Spital „Dr. Carl Wolff”, unde au oferit o donație de 20.000 de euro.

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Delegația a vizitat și alte centre rezidențiale pentru persoane vârstnice din Sibiu, pentru a cunoaște mai bine serviciile locale dedicate acestei categorii de populație și îngrijirilor paliative.

Discuțiile purtate la Sibiu au vizat posibilitatea dezvoltării unor servicii private de îngrijire pentru seniori, în perspectiva unei viitoare investiții a grupului german. De asemenea, au fost abordate și teme legate de posibile parteneriate pentru formarea specialiștilor în domeniul îngrijirii vârstnicilor și al serviciilor paliative.

Tegeler Gruppe și-a exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziția studenților și cursanților din Sibiu experiența acumulată în Germania, inclusiv prin stagii de practică în centrele sale.

Vicepreședintele Paul Kuttesch a declarat că interesul Tegeler Gruppe pentru dezvoltarea unor servicii la Sibiu poate aduce beneficii importante comunității, de la atragerea unor investiții într-un domeniu cu nevoie în creștere, până la formarea unor specialiști bine pregătiți în îngrijirea persoanelor vârstnice și în servicii paliative.

„Le mulțumesc reprezentanților Tegeler Gruppe pentru vizita la Sibiu, pentru sprijinul acordat Căminului-Spital „Dr. Carl Wolff” și pentru deschiderea de a construi împreună proiecte pentru seniori și pentru viitorii specialiști din acest domeniu”, a transmis Paul Kuttesch.