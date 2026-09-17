ACS Mediaș a anunțat joi un nou transfer, al mijlocașului de bandă Mario Popa (19 ani), care vine de la Viitorul Cluj.

Medieșenii și-au completat lotul cu mijlocașul de bandă Mario Popa, care provine de la Academia de Fotbal Viitorul Cluj. Clubul de pe malul Târnavei Mari a anunțat noul transfer pe pagina oficială a grupării.

„Bun venit, Mario Popa!

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Continuăm să ne consolidăm lotul și suntem bucuroși să anunțăm transferul lui Mario, mijlocaș de bandă dar și fundaș stânga, care vine să aducă un plus de energie și creativitate în lotul nostru.

Născut la 1 iulie 2007, acesta și-a început parcursul în fotbal la Academia de Fotbal Viitorul Cluj, unde a făcut primii pași în fotbalul juvenil și și-a dezvoltat calitățile care îl recomandă astăzi pentru următorul pas în carieră și este pregătit să își continue evoluția în tricoul echipei noastre acum, punându-și calitățile în slujba culorile alb-negre.

Îi urăm bun venit în familia ACS și îi dorim mult succes, sănătate și cât mai multe realizări alături de echipa noastră!” se arată pe pagina lui ACS Mediaș 2022.

Președintele clubului, Ionuț Buzean a anunțat zilele trecute că își dorește și un atacant, care să aducă un plus de valoare în ofensiva echipei.

Rămâne de văzut dacă medieșenii vor găsi și atacantul dorit, post pe care în lot sunt Llullaku, Streinu și Pajco.