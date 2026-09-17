Antrenorul lui ACS Mediaș 2022, Cosmin Vâtcă este nemulțumit de arbitrajele de care a avut parte echipa sa în acest start de sezon.

Cu doar 4 puncte din primele 3 etape la Liga 3, ACS Mediaș 2022 nu are parte de startul de sezon pe care și-l dorea. Lupta pentru primele patru locuri care vor duce în play-off se anunță una crâncenă.

Medieșenii au motive de nemulțumire la adresa arbitrajelor din ultimele două etape, de la Brașov (1-3) și acasă cu Băcoi (1-1).

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”Cu excepția primei etape, am simțit probleme de arbitraj. Nu vreau să vorbesc foarte mult de arbitraje, am făcut-o și campionatul trecut și din păcate ne-au taxat. Nu vrem să dăm vina pe arbitraje, dar sunt foarte evidente anumite lucruri și din păcate fac parte din jocul de fotbal. Am suferit din cauza aceasta, dar noi trebuie să fim pregătiți, să fim mult mai buni și să înfruntăm toate obstacolele” spus Cosmin Vâtcă, antrenorul formației de pe malul Târnavei Mari.

După ce a obținut doar un punct din ultimele două etape, Mediașul caută victoria în meciul de vineri (ora 17.00), de pe ”8 Mai”, cu Muscelul Aro Câmpulung. ”Ne așteaptă un meci la fel de greu ca și cel cu Băicoi, Muscelul este ca valoare printre primele din serie, și în campionatul treut am avut jocuri foarte grele cu ei. Muscelul s-a întărit, a adus jucători de calitate și ne așteaptă un meci foarte greu, dar suntem prgătiți să facem un meci mult mai bun și să obținem cele trei puncte. Noi încercăm să ne îmbunătățim și pe plan individual și colectiv în fiecare zi, și jucătorii trebuie să vină cu mai multă implicare, cred că așa vom progresa și vom face performanță” a mai spus fostul portar al Gazului Metan.

Andrei Streinu: ”Vrem să ridicăm stacheta”

Atacantul medieșenilor, Andrei Streinu speră ca echipa sa să câștige vineri partida cu argeșenii. ”Am avut ocazii multe și nu am reușit să înscriem, trebuie să fim concentrați pe tot parcursul jocului ca să câștigăm meci de meci. Este o serie grea, cu meciuri dificile, sunt echipe care își propun promovarea. Este al treilea an în care joc contra Muscelului, mereu am avut meciuri grele, au un sistem de joc foarte bine pus la punct și sunt periculoși la faze fixe. Anul acesta ne-am propus să nu mai repetăm greșelile, să ridicăm un pic stacheta față de sezonul trecut” a declarat Andrei Streinu.