Agenda de weekend la Sibiu: turneu baschet la Sala Transilvania, Trail Run în Gușterița și drumeții în Făgăraș, principalele atracții

Weekendul 18–20 septembrie vine cu o agendă variată la Sibiu și în împrejurimi. De la drumeții în Munții Cindrel și Făgăraș, alergare pe poteci în Gușterița și un turneu internațional de judo, până la filme noi la cinema, spectacole și ateliere pentru copii sau trei zile de Street Delivery în Orașul de Jos, sibienii au de unde alege.

Gușterița Trail Run 2026

Pasionații de alergare își dau întâlnire sâmbătă, 19 septembrie, la Gușterița Trail Run 2026.

Competiția este o cursă de alergare montană desfășurată în natură, foarte aproape însă de oraș. Traseele traversează zona Gușterița și sunt concepute atât pentru iubitorii de trail running, cât și pentru cei care vor să facă trecerea de la alergarea pe șosea la alergarea pe poteci.

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Evenimentul este inclus în calendarul competițional al iubitorilor de alergare montană și propune participanților o combinație între sport și peisajele naturale din apropierea Sibiului.

Filme noi la Cinema City Sibiu

Pentru cei care preferă o ieșire la cinema, weekendul aduce filme noi la Cinema City Sibiu, cu producții pentru toate gusturile, de la aventură și acțiune până la animație și filme potrivite pentru întreaga familie. „Trei zile de septembrie”, „Atlasul Universului”, „Ce vrăji mai fac fetele 2”, „Cu orice preț”, „Dosarele orașului Alb”, sunt doar o parte dintre cele mai noi filme care pot fi văzute în acest weekend la Cinema City Sibiu.

Programul complet al proiecțiilor și biletele pot fi consultate online pe platforma Cinema City.

Drumeții și yoga în natură, în Munții Cindrel

Iubitorii de natură au mai multe variante de drumeție în acest weekend.

Vineri, 18 septembrie, femeile care vor să se deconecteze de la rutina zilnică sunt invitate la o drumeție specială în Munții Cindrel, organizată prin programul „Anii Drumeției”. Experiența se încheie cu o sesiune de yoga în Poiana Pensionarilor, combinând mișcarea în aer liber cu relaxarea.

Tot vineri, este programată și o drumeție afterwork pe muchia nordică a Vf. Buteanu, alături de ghidul Catri Naicu.

Sâmbătă, 19 septembrie, sunt programate două trasee: o drumeție cu picnic și multă pădure la Biertan-Richiș, dar și o excursie în Munții Făgăraș, către Lacul Podrăgel, Cabana Podragu și Cabana Turnuri, alături de ghidul Radu Zaharie.

Duminică, 20 septembrie, familiile sunt invitate la o drumeție pe traseul Păltiniș – Vf. Oncești – Poiana Lupilor – Șanta – Păltiniș, tot cu Radu Zaharie.

Înscrierile la drumeții se pot face AICI.

Sursa foto: Facebook/ Anii Drumeției

„Degețica” și ateliere pentru copii la Teatrul Gong

La Teatrul Gong Sibiu, weekendul vine cu magie pentru cei mici. Spectacolul „Degețica”, povestea unei zâne din flori care pornește într-o aventură plină de peripeții pentru a-și regăsi drumul spre casă, este programat sâmbătă, 19 septembrie, de la orele 11:00 și 18:00, precum și duminică, 20 septembrie, de la ora 11:00. Părinții sunt invitați să le ofere celor mici o pauză de la agitația cotidiană și o întâlnire cu lumea de basm a Teatrului Gong. Biletele sunt disponibile pe site-ul teatrului și în aplicație.

Pe lângă spectacolele din program, sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, copiii pot participa la Atelierul de Creat Povești – Semne de carte, coordonat de Diana Ribana.

Atelierele au loc de la 10:00 și 12:00, iar cei mici vor putea crea semne de carte din ață colorată, lemn și elemente decorative, activitatea fiind construită în jurul poveștilor și al imaginației.

În programul lunii septembrie se regăsește și spectacolul „Degețica”, una dintre producțiile dedicate publicului tânăr.

Accesul la ateliere se face pe baza biletelor disponibile online și la sediul Teatrului Gong. Un bilet costă 20 de lei, tarif unic nereturnabil.

Citește și: Teatrul Gong pregătește noi ateliere pentru copiii din Sibiu: jocuri, povești și multă creație

Memorialului Elemer Tordai la Sala Transilvania

CSU Sibiu organizează în perioada 17-18 septembrie în Sala Transilvania, Memorialul Elemer Tordai, turneu la care mai participă CS Vâlcea 1924, CSM Tg. Mureș și FC Argeș.

În prima zi a turneului din Sala Transilvania, pe 17 septembrie sunt programate meciurile FC Argeș – CS Vâlcea 1924 (ora 17.00) și CSU Sibiu – CSM Tg. Mureș (ora 19.30).

Pe 18 septembrie, în a doua zi a Memorialului sunt programate partidele: CSM Tg. Mureș – FC Argeș (ora 16.00) și CSU Sibiu – CS Vâlcea 1924 (ora 18.30).

Citește și: S-a stabilit programul Memorialului Elemer Tordai: cu cine joacă CSU Sibiu

Turneu internațional de judo la Sala Transilvania

Sala Transilvania găzduiește în acest weekend o competiție sportivă de anvergură.

Turneul internațional de judo are loc în perioada 19–20 septembrie 2026, cu participarea unor cluburi sportive din România, Austria, Bulgaria, Bosnia, Serbia, Croația, Republica Moldova, Ungaria și Ucraina.

Competiția se desfășoară pe categorii de vârstă și greutate, atât la masculin, cât și la feminin. Meciurile vor avea loc pe cinci spații de luptă, pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică.

Accesul publicului este liber.

Evenimentul este organizat de Asociația Clubul Sportiv Temerarul Sibiu și face parte din calendarul competițional al Federației Române de Judo.

Street Delivery transformă strada Târgul Vinului într-un spațiu de întâlnire

Unul dintre evenimentele importante ale weekendului este Street Delivery Sibiu, care revine între 18 și 20 septembrie, de această dată pe strada Târgul Vinului, în Orașul de Jos.

Timp de trei zile, zona va găzdui muzică live, ateliere pentru copii, tururi ghidate, teatru, proiecții de film și o conferință dedicată viitorului cartierului.

Citește și: Street Delivery Sibiu revine în weekendul 18-20 septembrie, de data asta în Orașul de Jos: muzică, ateliere, teatru și cinema pe Târgul Vinului

Artizan Huet, în Piața Huet

În weekend are loc și o nouă ediție a târgului de produse handmade Artizan Huet.

Evenimentul este organizat de Primăria Sibiu în perioada 19–20 septembrie, în Piața Huet. Târgul reunește meșteșugari și creatori locali, care își vor expune produsele în cele 30 de spații puse la dispoziție de municipalitate. Târgul poate fi vizitat în ambele zile, între 10:00 și 21:00.