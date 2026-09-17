Aproape 200 de femei din Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos au făcut mamografii gratuite: campania continuă în municipiul Sibiu

Caravana de mamografii gratuite a Fundației Renașterea a ajuns la 194 de femei din comuna Porumbacu, în cadrul campaniei de prevenție desfășurate în luna septembrie. Potrivit datelor transmise de reprezentanții Fundației, 92 de mamografii au fost realizate la Porumbacu de Sus, iar alte 102 la Porumbacu de Jos.

Datele finale arată astfel amploarea campaniei desfășurate în cele două localități, după ce, în prima zi a caravanei, echipa anunța că își propune să investigheze aproximativ 20 de femei pe zi.

Peste 100 de femei investigate la Porumbacu de Jos

Unitatea Mobilă Renașterea a ajuns mai întâi la Porumbacu de Sus, unde a fost amplasată în apropierea școlii. În perioada în care caravana s-a aflat în localitate, 92 de femei au beneficiat de mamografii gratuite.

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Ulterior, caravana s-a mutat la Porumbacu de Jos, în curtea dispensarului. Aici, numărul investigațiilor a fost și mai mare, ajungând la 102 mamografii.

Astfel, în cele două puncte din comuna Porumbacu au fost realizate, în total, 194 de investigații mamografice.

La Porumbacu de Sus, caravana a fost prezentă în perioada 29 august – 4 septembrie, iar la Porumbacu de Jos, în perioada 7–11 septembrie.

Primele paciente au venit chiar din prima zi

La începutul campaniei, reprezentanții Unității Mobile spuneau că, până la ora 14:00, în prima zi de scanări, șapte femei trecuseră deja pragul caravanei.

„Astăzi am început campania propriu-zisă, scanările. În zilele anterioare a fost logistica pusă în mișcare. S-a instalat mamograful. S-au făcut calibrările de rigoare. Azi a fost prima zi de scanări”, explica atunci Maria, reprezentanta caravanei.

În aceeași zi, echipa estima că ar putea ajunge la aproximativ 20 de paciente investigate zilnic.

Ulterior, numărul total al femeilor care au beneficiat de mamografii în cele două localități a ajuns la 194.

Andreea Mihăescu, reprezentanta Fundației Renașterea, a precizat că, deocamdată, organizația poate confirma numărul investigațiilor realizate în comuna Porumbacu, în timp ce bilanțul pentru Sibiu va fi transmis după încheierea campaniei desfășurate în oraș.

Caravana a ajuns și la Sibiu

După opririle din Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos, campania „Prevenția Salvează Vieți” continuă la Sibiu, unde două Unități Mobile ale Fundației Renașterea sunt amplasate în zona pietonală de la Shopping City Sibiu.

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Caravana se află la Sibiu în perioada 12–25 septembrie, iar femeile se pot programa pentru investigații gratuite, în limita locurilor disponibile.

La Sibiu sunt disponibile testări HPV pentru femeile cu vârsta de peste 18 ani, precum și mamografii pentru femeile de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Programările se fac la numărul 0756 713 652 sau online, pe platforma Fundației Renașterea.

Campania „Prevenția Salvează Vieți” este derulată de Fundația Renașterea cu sprijinul NEPI Rockcastle și Shopping City Sibiu, în parteneriat cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Campania a fost lansată de ziua Andreei Esca

Unitatea Mobilă a ajuns la Porumbacu de Sus în cadrul unei campanii inițiate cu ocazia zilei de naștere a Andreei Esca, Ambasador al Fundației Renașterea de 25 de ani și persoană care are o legătură specială cu localitatea, unde și-a petrecut o parte din copilărie.

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