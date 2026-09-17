Pe scurt: Tunelul Momaia, dotat cu sisteme inteligente de monitorizare, este în faza finală de testare. Circulația pe aproape 54 km din autostradă va fi posibilă după deschiderea acestui tronson.

Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), care leagă Tigveni de Curtea de Argeș, a ajuns la un stadiu fizic de 99%, potrivit Mediafax.

Lucrările de drum pe cei 9,86 kilometri construiți de antreprenorul austriac PORR sunt finalizate, iar în prezent se desfășoară testele de siguranță la tunelul Momaia.

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a transmis că pe toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte, cu o lungime totală de 2.620 de metri, a fost așternut asfaltul, s-au trasat marcajele și a fost montat parapetul. Tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, este practic finalizat, iar sistemele de monitorizare sunt în curs de verificare și reglare.

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„Acum se fac testele și reglajele celor peste 2.500 de puncte de monitorizare – camere video și senzori”, a precizat Pistol.

Tunelul este echipat cu camere inteligente care pot identifica obiecte aflate pe carosabil și pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea uneia dintre benzi sau a întregii galerii.

Test final cu ISU la sfârșitul lunii septembrie

La sfârșitul lunii septembrie 2026, este programat un test final al sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție din tunel, împreună cu reprezentanții ISU. Pentru siguranța circulației, viteza maximă în tunel va fi limitată la 80 km/h.

Deschiderea circulației pe secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș este programată pentru 2026, înainte de termenul contractual din februarie 2027.

„Odată dată în trafic și secțiunea 4, se va putea circula pe aproximativ 54 km din totalul de 122 km ai autostrăzii Sibiu–Pitești (A1)”, a mai transmis Cristian Pistol.

Valoarea contractului pentru această secțiune este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.