Pe scurt: Polițiștii din Sibiu au prins un bărbat din Blăjel căutat de autoritățile franceze pentru infracțiuni grave. Acesta a fost reținut și încarcerat.

Un bărbat de 50 de ani din Blăjel a fost identificat și reținut de polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu miercuri, 16 septembrie 2026.

Acesta era urmărit internațional, fiind vizat de un mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Franța. Bărbatul era căutat pentru săvârșirea unor infracțiuni de tăinuire și constituire a unui grup infracțional organizat.

După ce a fost depistat, bărbatul din Blăjel a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

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Procurorul a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, în baza căreia persoana a fost încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Sibiu.

Blăjelul a mai fost în atenția autorităților pentru diverse fapte penale în ultimii ani. În martie 2026, un agresor a fost reținut la Blăjel după ce a atacat o tânără de 18 ani, iar alte cazuri de violență și infracțiuni au fost raportate în localitate.

În prezent, bărbatul reținut urmează să fie prezentat instanței competente, care va decide asupra procedurii de extrădare către Franța, în conformitate cu legislația în vigoare.