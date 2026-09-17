Pe scurt:
Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea nu afectează toate organele la fel, iar vasele de sânge sunt cele mai vulnerabile după 50 de ani.
Oamenii de știință au reușit să descifreze modul în care ceasul biologic al corpului uman influențează procesul de îmbătrânire și au identificat care organ cedează primul.
Potrivit Mediafax, cele mai semnificative schimbări în organism apar între vârsta de 45 și 55 de ani, iar după 50 de ani, îmbătrânirea se manifestă în valuri, nu într-un ritm constant.
Studiile recente arată că procesul de îmbătrânire nu este uniform pentru toate organele. Cercetătorii au observat că, după 50 de ani, corpul uman intră într-o nouă fază, în care deteriorarea țesuturilor și a organelor se accelerează brusc. Acest fenomen a fost evidențiat în cel mai recent studiu prezentat de Popular Mechanics, unde s-a constatat că vasele de sânge, în special aorta, sunt primele care cedează în fața îmbătrânirii accelerate.
Oamenii de știință au identificat anumite proteine asociate direct cu îmbătrânirea rapidă a sistemului vascular. Celulele vaselor de sânge intră într-un „mod turbo”, modificându-și rapid structura și funcția. Pe lângă vasele de sânge, alte organe care prezintă semne rapide de îmbătrânire în această perioadă sunt pancreasul, splina și glandele suprarenale.
Ceasurile proteomice permit măsurarea vârstei biologice a organelor
Studiul subliniază că unele țesuturi încep să arate semne de îmbătrânire încă de la vârsta de 30 de ani. Pentru a evalua acest proces, comunitatea științifică folosește ceasuri proteomice, instrumente moderne care măsoară nivelul diferitelor proteine din sânge și țesuturi. Aceste teste permit determinarea precisă a vârstei biologice a fiecărui organ, care poate fi diferită de vârsta cronologică a persoanei.
Prin identificarea și țintirea unor proteine specifice, cercetătorii speră să poată încetini procesul de îmbătrânire a vaselor de sânge, prevenind astfel apariția bolilor cardiovasculare și menținând tinerețea organismului. Aceste descoperiri completează alte studii recente despre îmbătrânire, precum cel privind obiceiurile care pot accelera îmbătrânirea.
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