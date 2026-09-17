Cea mai îngustă mașină din lume are doar 50 de centimetri: a fost construită dintr-un Fiat vechi

Pe scurt:
O mașină electrică de doar 50 de centimetri lățime, construită dintr-un Fiat vechi, a intrat în Cartea Recordurilor. Vehiculul are un singur scaun și atrage toate privirile pe străzile din Milano.
Un mecanic pasionat din Italia a reușit să transforme un Fiat vechi într-o mașină cu totul neobișnuită, care a atras rapid atenția pasionaților de automobile și a publicului larg.
Potrivit Mediafax, vehiculul, construit într-un atelier din Milano, măsoară doar 50,2 centimetri în lățime, ceea ce îl face cea mai îngustă mașină din lume.
Proiectul a pornit de la o epavă destinată fierului vechi, pe care mecanicul a decis să o salveze și să o modifice radical. Caroseria clasică a fost tăiată exact pe mijloc, eliminând aproape tot spațiul considerat inutil. Rezultatul final este un vehicul care seamănă mai degrabă cu un ecran TV pe roți decât cu o mașină tradițională.
Mașina are un singur scaun pentru șofer, iar poziția la volan este extrem de strâmtă, spațiul interior fiind foarte limitat. Șoferul trebuie să stea într-o poziție fixă pe tot parcursul deplasării. Vehiculul este dotat cu un singur far central, accentuând aspectul său neconvențional.
În locul motorului pe benzină, creatorul a instalat un propulsor electric, care permite deplasarea silențioasă pe distanțe scurte. Dimensiunea totală a mașinii este de aproximativ trei ori mai mică decât a unui autoturism obișnuit, ceea ce îi conferă un aspect unic și o manevrabilitate specială în spații înguste.
Invenția a fost recunoscută oficial și a intrat în Cartea Recordurilor pentru dimensiunile sale neobișnuite. Mașina a devenit rapid o atracție în Milano, stârnind curiozitatea trecătorilor și a pasionaților de inovații auto.
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