Pe scurt: Jongno 3-ga din Seul a fost ales cel mai vibrant cartier urban al anului 2026, potrivit Time Out. Lista include zone din Rabat, Atena și Roma, fiecare cu farmecul său distinct.

Publicația Time Out a lansat clasamentul celor mai tari cartiere din lume pentru anul 2026, evidențiind zonele urbane care impresionează prin atmosferă, gastronomie, magazine și viață de noapte.

Potrivit Mediafax, primul loc în acest top este ocupat de Jongno 3-ga din Seul, Coreea de Sud.

Jongno 3-ga a fost apreciat pentru mâncarea de stradă deosebită, magazinele independente și terasele animate care rămân deschise până târziu. Cartierul este recunoscut pentru modul în care reușește să îmbine tradiția coreeană cu elemente moderne, oferind vizitatorilor o experiență autentică și diversă.

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Pe locul al doilea în clasament se află cartierul L’Ocean din Rabat, Maroc, urmat de Neos Kosmos din Atena, Grecia, un spațiu artistic care atrage tot mai mulți turiști și localnici. Fiecare dintre aceste zone a fost selectată pentru specificul său unic și pentru modul în care contribuie la identitatea orașului din care face parte.

Italia este reprezentată în top prin cartierul Esquilino din Roma. Situat în apropierea gării Termini, Esquilino este considerat inima multietnică și cosmopolită a capitalei italiene. Zona se remarcă prin clădirile sale impunătoare cu porticuri, celebra Piazza Vittorio Emanuele II, bazilicile antice și piețele pline de culoare. Esquilino oferă o fuziune între tradiția romană și influențele culturale din întreaga lume.

Clasamentul Time Out din 2026 propune călătorilor un ghid pentru experiențe urbane autentice, punând accent pe descoperirea străduțelor boeme și a culturii locale. Fiecare cartier inclus în top reflectă tendința actuală de a explora orașele dincolo de atracțiile turistice clasice, în căutarea unor experiențe memorabile și a unei atmosfere vibrante.

În contextul interesului tot mai mare pentru calitatea vieții urbane, astfel de clasamente atrag atenția asupra modului în care cartierele pot deveni destinații în sine, influențând atât turismul, cât și dezvoltarea locală.