Pe scurt: Elevii din Sibiu pot descoperi lumea câinilor de serviciu la Centrul Chinologic, unde vor asista la demonstrații și vor afla cum contribuie aceștia la siguranța comunității.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu va organiza pe 22 octombrie 2026 o zi a porților deschise dedicată elevilor și cadrelor didactice, în cadrul programelor educaționale „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”.

Potrivit anunțului publicat pe Facebook, evenimentul oferă copiilor oportunitatea de a descoperi activitatea centrului și rolul esențial pe care câinii de serviciu și conductorii lor îl au în misiunile Poliției Române.

Participanții vor putea urmări demonstrații de dresaj și disciplină, exerciții specifice câinilor de serviciu, activități de detectare a diferitelor tipuri de mirosuri și exerciții aplicative. De asemenea, vor avea loc interacțiuni educative despre relația dintre câine și conductor, precum și prezentări privind responsabilitatea, grija și respectul față de animale.

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Reprezentanții centrului precizează că aceste activități sunt gândite pentru a oferi copiilor o experiență educativă și interactivă, dar și pentru a le arăta o parte din munca oamenilor și a partenerilor lor necuvântători care contribuie zilnic la siguranța comunității.

Evenimentul promovează educația non-formală și respectul față de animale

Prin organizarea acestei zile speciale, Centrul Chinologic Sibiu își propune să promoveze educația non-formală și să încurajeze respectul față de animale în rândul tinerilor. Copiii vor avea ocazia să afle direct de la specialiști cum se antrenează câinii de serviciu, ce abilități dezvoltă și cum sunt implicați în activități de prevenire și combatere a infracționalității.

Evenimentul face parte dintr-o serie de inițiative care urmăresc să aducă școala mai aproape de realitatea profesiilor și să stimuleze curiozitatea elevilor pentru domenii diverse, inclusiv cel al siguranței publice și al muncii în echipă. Astfel de activități completează procesul educațional tradițional și oferă elevilor experiențe practice, așa cum s-a întâmplat și la alte acțiuni din cadrul „Școala Altfel” din Sibiu.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să descopere împreună ce înseamnă pasiunea, disciplina, munca în echipă și încrederea dintre om și câine.

„Vă așteptăm să descoperim împreună ce înseamnă pasiunea, disciplina, munca în echipă și încrederea dintre om și câine!”, transmit reprezentanții Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu.