Pe scurt: Un robot cu uter artificial, dezvoltat în China, ar putea schimba definitiv modul în care se nasc copiii. Proiectul a stârnit reacții puternice și ridică întrebări etice și legale.

O companie chineză din Guangzhou, Kaiwa Technology, a anunțat dezvoltarea primului robot dotat cu uter artificial, o inovație care ar putea schimba radical modul în care se nasc copiii.

Potrivit Mediafax, prototipul urmează să fie prezentat în cursul anului 2026 și va avea un preț de 12.000 de euro.

Tehnologia propusă de Kaiwa Technology presupune integrarea unui uter artificial direct în abdomenul robotului. Acesta va fi umplut cu lichid amniotic sintetic, iar substanțele nutritive necesare dezvoltării fătului vor fi furnizate printr-un sistem special de tuburi.

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Fondatorul companiei, Zhang Qifeng, a declarat că proiectul a fost conceput pentru a răspunde scăderii drastice a natalității și pentru a ajuta persoanele care nu își doresc o sarcină biologică sau care se confruntă cu probleme severe de fertilitate.

Prețul de 12.000 de euro pentru un astfel de robot este considerat accesibil în comparație cu alte proceduri de fertilizare asistată, iar Kaiwa Technology intenționează să facă această tehnologie disponibilă pe scară largă.

Proiectul provoacă dezbateri etice și se lovește de restricții legale în China

Inovația a generat reacții puternice pe rețelele sociale. Unii utilizatori au salutat eliminarea riscurilor medicale asociate sarcinii, considerând că tehnologia ar putea oferi o soluție sigură pentru multe cupluri. Pe de altă parte, numeroase voci consideră proiectul o încălcare a eticii umane, ridicând întrebări despre implicațiile morale ale nașterii copiilor cu ajutorul roboților.

Proiectul se confruntă și cu obstacole legale. În prezent, legislația din China interzice dezvoltarea embrionilor umani în utere artificiale pentru o perioadă mai mare de două săptămâni, ceea ce limitează aplicarea practică a tehnologiei propuse de Kaiwa Technology.