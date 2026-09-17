Pe scurt: Contractele de energie cu preț fix pe termen lung devin tot mai populare, dar pot ascunde clauze care implică penalități la reziliere. Află ce oferte au apărut și la ce să fii atent când semnezi.

Furnizorii de energie din România au început să lanseze oferte cu prețuri fixe pentru perioade mai lungi de un an, o schimbare semnificativă față de contractele anterioare, care prevedeau tarife fixe doar pentru maximum un an.

Potrivit HotNews.ro, această noutate vine pe fondul modificării politicilor de achiziție ale companiilor, care cumpără electricitate în avans pentru perioade mai lungi, reducând astfel costul pe MWh și permițând oferte mai avantajoase pentru clienți.

Trei companii majore lansează oferte cu preț fix pe termen lung

Engie, PPC Energie și MVM România sunt printre primii furnizori care au anunțat contracte cu preț fix pe perioade extinse.

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Engie propune un preț fix până la 31 decembrie 2028, cu energia activă la 0,79 lei/kWh și un preț final facturat de aproximativ 1,52 lei/kWh pentru clienții din zona București-Ilfov. PPC Energie oferă un contract pe 14 luni, cu energia activă la 0,84 lei/kWh și un preț final de 1,58 lei/kWh pentru aceeași zonă.

MVM România, divizia locală a companiei maghiare MVM, are o ofertă cu preț fix până la 31 decembrie 2027, la 0,68 lei/kWh, ceea ce duce la un preț final de circa 1,44 lei/kWh.

Principalul avantaj al acestor contracte este stabilitatea prețului: consumatorii nu vor fi afectați de eventuale creșteri ale tarifelor pe piața angro pe durata contractului. Totodată, dacă prețurile scad, clienții pot schimba furnizorul oricând, fără penalități, conform legislației în vigoare. De asemenea, cei care nu doresc să schimbe furnizorul pot semna un nou contract cu aceeași companie, dacă apar oferte mai bune.

Clauze contractuale și riscul penalităților la servicii suplimentare

Totuși, există o excepție importantă: dacă în contract sunt incluse și alte servicii, precum service pentru echipamente sau asistență la defecțiuni, acestea nu intră sub incidența Legii energiei. În astfel de cazuri, rezilierea anticipată poate atrage penalități. Specialiștii recomandă clienților să verifice cu atenție clauzele contractuale și să fie atenți la eventualele servicii suplimentare incluse.

În contextul crizei energetice din această vară, HotNews.ro a relatat încă de la începutul lunii august despre scumpiri ale electricității pentru consumatorii români. Hidroelectrica a majorat prețul cu 7%, iar alți furnizori au anunțat creșteri de până la 15%.

De exemplu, Nova Power & Gas a crescut tariful de la 1,27 lei/kWh în august la 1,47 lei/kWh, iar Electrica Furnizare a aplicat o majorare de 3% în septembrie. Engie a urcat prețul de la 1,46 lei/kWh la 1,51 lei/kWh, iar PPC are o ofertă fără abonament la 1,65 lei/kWh, cu 2% mai mult față de luna august. E.ON a afișat un preț de 1,68 lei/kWh în septembrie, față de 1,65 lei/kWh în august.

Facturile finale diferă în funcție de zona de distribuție, iar ofertele analizate de HotNews.ro sunt valabile pentru zona București, începând cu 1 octombrie. Pentru comparație, România a importat energie din Ucraina după oprirea unui reactor de la Cernavodă, ceea ce a influențat și evoluția prețurilor pe piața internă.

Corina Murafa, expert în politici energetice și membru în Comitetul Economic și Social European, a avertizat că „există o consecință aproape inevitabilă: facturile vor crește atunci când va veni momentul reînnoirii contractelor de furnizare. Nu mâine și nici pentru toată lumea simultan, ci pe măsură ce expiră contractele existente. Verificați ce ați semnat și până când este valabil prețul actual”.

Consumatorii sunt sfătuiți să analizeze cu atenție condițiile contractuale și să urmărească evoluția ofertelor de pe piață, pentru a beneficia de cele mai bune tarife și pentru a evita eventuale penalități la reziliere.