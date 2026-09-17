CSU Sibiu a câștigat joi seară primul meci disputat în cadrul Memorialului ”Elemer Todai”, 98-92 cu CSM Tg. Mureș. Vineri, echipa lui Dan Fleșeriu joacă tot în Sala Transilvania cu CS Vâlcea 1924.

În meciul de deschidere al Memorialului „Elemer Tordai”, CS Vâlcea 1924 a învins pe FC Argeș Pitești, scor 100-92.

În cel de-al doilea meci al zilei, CSU Sibiu a început bine disputa cu CSM Tg. Mureș și a condus cu 23-15 după primul sfert.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

După un timeout cerut de Dan Fleșeriu, galben-albaștrii au preluat inițiativa și s-au desprins la +10 în minutul 16. La pauză, ”vulturii” conduceau clar, cu 47-37.

Sibienii s-au dus la 59-44 în al treilea sfert, dar mureșenii au revenit în meci cu un run de 9-0. CSM Tg. Mureș a reușit să egaleze, 73-73 după 30 de minute.

În sfertul 4, Sibiul și Tg. Mureș au mers de la egal la egal până în minutul 37. Finalul i-a aparținut lui CSU Sibiu, care a câștigat cu 98-92.

Fouss (30 puncte) și MJ Randolph (27 puncte) au fost din nou decisivi pentru echipa lui Dan Fleșeriu. Pentru sibieni au mai marcat Battle – 15 puncte, Pratt – 11, Ciurea -5, Plet – 5, Petica – 3 și Fîntînă – 2. Nu au jucat Roschnafsky și Towns, accidentați.

Pentru CSU Sibiu urmează duelul de vineri seară (ora 18.30) cu CS Vâlcea 1924, un duel ce va încorona și campioana Memorialului „Elemer Tordai”.