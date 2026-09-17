Mulți pariori din România caută ponturi de la specialiști pe site-urile de profil. Dar, oare câți dintre ei înțeleg cu adevărat munca din spatele unei recomandări profesioniste? Un pont bun nu este doar o simplă sugestie de pariu, iar în acest articol vei afla cum se face în practică analiza.

Am vrut să înțeleg munca din spatele analizei unei recomandări la pariuri. Alături de un tipster cu experiență, am parcurs împreună toate etapele pe care se bazează o recomandare finală. Am urmărit procesul din spatele listei cu ponturi profesioniste propuse de Lily , un tipster care oferă argumente, nu doar simple recomandări.

Primul pas: Alegerea meciurilor care merită analizate

Din experiența personală alături de Lily am extras un lucru clar: separarea meciurilor care merită analizate de restul ofertei este primul pas spre un pont bine argumentat. Nu toate jocurile prezintă potențial pentru un tipster profesionist.

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Iată principalele filtre pe care le-am observat la Lily atunci când și-a făcut lista de meciuri pe care să le analizeze:

a evitat meciurile în care miza sportivă sau motivația echipelor sunt dificil de evaluat, inclusiv anumite jocuri amicale,

nu ia în calcul cote sub 1.50, considerând că oferă un randament prea mic,

a exclus partidele și competițiile pentru care nu a găsit suficiente informații relevante din surse oficiale,

nu analizează competiții din afara ariei sale de expertiză.

Într-o zi plină sau una de weekend, oferta caselor de pariuri poate conține sute de meciuri. Așadar, este clar că un tipster bun trebuie să aplice o strategie clară de selecție și să se concentreze pe acele competiții pe care le stăpânește în detaliu.

Ce surse verifică tipsterul înainte de alegerea unui pont

Am observat că documentarea făcută de tipsterul pe care l-am urmărit este completă și nu se rezumă la o simplă analiză a clasamentului, așa cum procedează destui pariori începători. Am extras din nou un aspect extrem de important din munca lui Lily și anume faptul că își bazează documentarea pe informații verificabile, acordând prioritate surselor oficiale.

Recunosc, inițial m-am gândit că este de ajuns să intre pe site-uri populare de profil, cum ar fi Flashscore sau Transfermarkt, unde vede forma echipelor, clasamentul și statistici din competiție, însă am observat că procesul său de documentare merge mult mai departe.

Ce surse a mai verificat? Pentru clasamente, statistici și formă a folosit informații oficiale de pe site-urile competițiilor, cum este de exemplu LPF pentru meciurile din campionatul României. A căutat absențe importante și loturile de jucători disponibile pe site-urile cluburilor sau pe paginile lor oficiale de social media, fără a se încrede în zvonurile din presă.

M-au surprins câteva aspecte cărora mulți pariori nu le dau atenție. Am văzut cum tipsterul a căutat rapoarte despre arbitrii la un meci din Superliga României și inclusiv informații despre prognoza meteo la ora meciului.

Totodată, pentru informații și statistici tehnice, nu s-a folosit doar de site-urile și aplicațiile populare printre pariori. Și-a bazat documentarea pe rapoartele unor platforme de analiză precum Wyscout. Importanța unor astfel de instrumente este ușor de înțeles dacă ne uităm inclusiv la modul în care FRF le utilizează pentru monitorizarea jucătorilor și analiza loturilor naționale de fotbal ale României . Mi-am dat seama imediat că asta face diferența între un simplu jucător la pariuri și un tipster profesionist.

Cum se transformă datele într-o concluzie

După ce selectează meciurile care merită analizate și colectează informațiile despre ele, tipsterul pune cap la cap toate datele și trage concluziile necesare pentru a identifica pontul pe care îl consideră cel mai bine susținut de informații.

Mi-am dat seama din start că scopul principal este acela de a identifica pariuri de valoare (value bets), adică acele pronosticuri care au o probabilitate de reușită mai mare decât cea estimată de bookmakeri. Iată ce date ia în calcul pentru a identifica pariul recomandat:

Forma de moment a echipelor și performanța acasă/deplasare,

Stilul de joc, golurile marcate și primite,

Programul echipelor, miza partidei și posibilele scenarii tactice ale antrenorilor,

Loturile disponibile, absențele și echipele probabile,

Statistici relevante pentru meciul respectiv și cotele disponibile pentru fiecare piață de pariere,

Starea vremii, a terenului și stilul arbitrului,

Mișcarea cotelor în ultimele zile și factorii care au dus la eventuale fluctuații semnificative.

Am observat că tipsterul nu interpretează toate aceste date separat, ci le pune pe toate într-un context analitic inteligent. Doar după aceea extrage concluzia, estimează probabilitatea de reușită a pariului și o compară cu probabilitatea cotei disponibile.

Cât timp durează o analiză serioasă?

Nu exagerez când spun că am cronometrat tipsterul pentru a stabili exact cât timp durează o analiză serioasă pentru un pronostic argumentat. Dacă mulți pariori plasează un bilet multiplu în maxim 5-10 minute, în cazul tipsterului profesionist tot procesul a durat în medie 90 de minute pentru un meci, excluzând munca pentru filtrarea ofertei.

Există așadar o etapă inițială de filtrare a întregii oferte, după care timpul este investit în analiza propriu-zisă a fiecărui meci în parte. Am realizat că nu există un timp standard, durata analizei fiind influențată de cantitatea de informații pe care tipsterul le are la dispoziție.

Iată cum am văzut că se împarte munca lui Lily din punct de vedere al timpului:

Filtrarea și alegerea meciurilor care merită analizate – în medie 60 de minute pentru oferta zilei,

Verificarea informațiilor și surselor oficiale – în medie 40 de minute pentru fiecare meci,

Corelarea informațiilor și identificarea pronosticului – 30 de minute pe meci,

Redactarea concluziilor și argumentelor – 20 de minute pentru o recomandare de pariu.

Concluzie

Opinia mea este clară: munca depusă de un tipster profesionist la pariuri este complexă și subapreciată de pariorii începători. Un pont în adevăratul sens al cuvântului nu se face în 5 minute. Dacă vezi că un tipster publică zeci de recomandări într-o zi, merită să analizezi cu atenție cât de aprofundată este documentarea din spatele acestora.

Un pronostic de valoare nu se bazează exclusiv pe noroc, ci pe un proces inteligent de selecție, așa cum am observat în cazul lui Lily. Mi-am dat seama că un pont nu ar trebui evaluat doar după cota oferită sau tipul pariului, ci mai ales după calitatea datelor și a argumentelor care stau în spatele recomandării.