Cum va arăta cel mai nou hotel din centrul Sibiului: documentația, din nou în consultare publică

O clădire cu un trecut industrial, situată în inima Sibiului, urmează să fie transformată radical printr-un proiect imobiliar complex. Este vorba despre un imobil aflat pe strada Valea Mare, la numărul 3, care va adăposti un hotel de apartamente, locuințe colective, dar și spații comerciale.

Documentația de urbanism (Planul Urbanistic de Detaliu – PUD) a fost repusă în consultare publică, sibienii fiind invitați să-și exprime părerea în perioada 17 septembrie – 1 octombrie. „Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare Plan Urbanistic de Detaliu – Desființări parțiale construcție și împrejmuire existentă construire parțială reabilitări, compartimentări interioare, refațadizare la clădirea existentă în vederea amenajării de locuințe colective, spații turistice și comerciale, propus în Sibiu, strada Valea Mare, nr 3, în perioada 17.09.2026-01.10.2026. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu”, se arată în anunțul publicat pe site-ul Primăriei Sibiu.

Hotel, locuințe și spații comerciale în zona zero a Sibiului

Proiectul propus de societatea Nucleo Center SA din Cluj-Napoca presupune intervenții ample asupra clădirii existente, care în prezent se află într-o stare avansată de degradare. Fațada, care mult timp a reprezentat un pericol din cauza tencuielii care se desprindea, va fi complet refăcută.

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Conform memoriului justificativ, reconversia funcțională a clădirii este prezentată ca o „alternativă la demolare”, deși lucrările vor presupune și demolări parțiale, alături de reabilitări și compartimentări interioare. Concret, corpurile de clădire B1 și E vor fi demolate integral pentru „deparazitarea construcției”. Un alt detaliu important este că, prin lucrările propuse, porțiunile mai înalte ale Corpului B vor fi reduse, regimul de înălțime uniformizându-se la P+3.

Noul imobil mixt va fi structurat astfel: La stradă se va afla Corpul A, care va fi compus dintr-un parter și un mezanin unde vor funcționa spații comerciale, cu acces direct de pe trotuar. Etajele 1 și 2 vor găzdui apartamente de tip duplex, cu scară interioară. Pentru încăperile fără iluminare directă, se propun luminatoare în acoperiș. Acest corp va avea un regim de înălțime P+M+2. Apoi, Corpurile B și D vor găzdui apartamente de locuit la etajele 1, 2 și 3, iar corpul C va fi destinat unui apart-hotel (unități de cazare de tip apartament), dispus pe etajele 1, 2 și 3.

În total, complexul va oferi 37 de apartamente de locuit, 39 de unități hoteliere și aproximativ 900 mp alocați spațiilor comerciale.

Parcare cu lift și Valet Parking

O soluție inedită pentru zona centrală este modul în care au fost gândite parcările. Potrivit documentației, la parterul corpurilor B, C și D vor fi amenajate 100 de locuri de parcare mecanizate, de tip lift auto, deschise spre curtea interioară.

Sistemul va funcționa diferențiat: locatarii celor 56 de locuri aferente apartamentelor vor fi instruiți să folosească individual liftul, în timp ce pentru clienții spațiilor comerciale (18 locuri) și ai hotelului (26 de locuri), mașinile vor fi preluate și parcate de un serviciu de valet parking.

office.nucleocenter.ro

„Pentru locurile destinate comerțului și turismului, parcarea va fi gestionată prin serviciu de tip valet parking, cu personal calificat, asigurând preluarea și eliberarea autovehiculelor în condiții de siguranță și fluiditate. Fluxul de circulație auto în incintă este unul simplificat: vehiculul accesează punctul de predare, este preluat de sistem sau de personalul desemnat, și la plecare este readus automat la nivelul solului în zona de ieșire. Prin această soluție, timpii de manevră sunt reduși, iar accesibilitatea locurilor de parcare este integral asigurată”, se arată în documentația pusă în consultare.

Cât despre bicicliști, proiectul prevede amenajarea a 88 de locuri de parcare pentru biciclete.

Legătură nouă între strada Turnului și Pulberăriei

Proiectul aduce și modificări urbanistice notabile. O suprafață de peste 500 de metri pătrați din partea de nord-vest a parcelei va fi cedată domeniului public, având destinația de drum. Această fâșie nu va fi blocată cu bariere și nu se vor percepe taxe de acces. De altfel, împrejmuirea dinspre sud-vest va fi demolată, deschizând o nouă cale de acces auto dinspre strada Turnului, creând o legătură cu strada Pulberăriei.

Curtea interioară va fi transformată într-un spațiu verde (minim 10% din suprafața terenului), cu gazon, arbori și alei pietonale.

Sursa: office.nucleocenter.ro

Sit arheologic protejat

Deoarece terenul este situat în zona Intra Muros a Centrului Istoric, un sit arheologic protejat, dezvoltatorii sunt obligați să efectueze cercetări arheologice preventive și să asigure supraveghere de specialitate pentru orice lucrări asupra solului, existând posibilitatea descoperirii unor vestigii istorice.

„Amplasamentul se află într-un sit arheologic protejat, ceea ce impune realizarea de cercetări arheologice preventive și supraveghere de specialitate pentru orice intervenție asupra solului. Există posibilitatea identificării unor vestigii ale construcțiilor anterioare, inclusiv ale limitelor parcelare istorice, care pot constitui repere utile în organizarea spațiului, în special a curții interioare”, se mai arată în documentație.

Documentația PUD s-a mai aflat în consultare publică și în luna iunie (DETALII AICI). De această dată, sibienii pot depune observații până la data de 1 octombrie.