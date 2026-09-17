Pe scurt: Vortexul polar pornește sezonul mai puternic decât anul trecut, dar prognozele indică o posibilă slăbire la mijlocul iernii, care ar putea aduce frig și ninsori în Europa.

Vortexul polar s-a format deja deasupra Arcticii, iar sezonul de iarnă începe mai puternic decât în 2025, potrivit Libertatea, care citează Severe Weather Europe.

Atmosfera de deasupra Arcticii intră rapid în regimul de iarnă, cu o răcire accentuată a stratosferei și scăderea presiunii, ceea ce favorizează organizarea vortexului polar.

Vortexul polar este o masă uriașă de aer extrem de rece, înconjurată de vânturi puternice, care se rotește deasupra regiunilor polare și poate ajunge la zeci de kilometri altitudine. Cât timp rămâne compact și puternic, aerul rece este menținut aproape de Polul Nord. Însă, dacă vortexul slăbește, se deplasează sau se fragmentează, masele de aer rece pot coborî spre sud, afectând inclusiv Europa.

Primele date pentru sezonul 2026-2027 arată că vortexul polar este mai puternic decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar pentru sfârșitul lunii septembrie nucleul său este estimat să fie ușor peste media obișnuită. Totuși, un vortex polar puternic nu garantează o iarnă mai rece în Europa și nici nu înseamnă că frigul va sosi mai devreme. Aerul foarte rece rămâne în apropierea Arcticii cât timp vortexul este stabil.

Prognozele sezoniere pentru iarna 2026-2027 indică însă o posibilă slăbire a vortexului în lunile ianuarie și februarie 2027. Modelele ECMWF estimează că vânturile din stratosferă ar putea scădea sub media multianuală în această perioadă, iar o anomalie de presiune ridicată deasupra regiunilor polare ar putea semnala un vortex mai slab sau perturbat. Modelul britanic UKMO susține această posibilitate, sugerând o slăbire importantă a vortexului în partea de mijloc și finalul iernii.

Meteorologii avertizează că este prea devreme pentru a confirma o perturbare majoră a vortexului sau momentul exact în care ar putea apărea. Unul dintre scenariile analizate este apariția unei încălziri stratosferice bruște (SSW), când temperaturile cresc rapid la mare altitudine deasupra regiunilor polare, iar vânturile care mențin vortexul compact pot slăbi sau își pot schimba direcția. Efectele acestor schimbări nu se simt imediat la sol, ci pot modifica tiparele de vreme în săptămânile următoare, crescând riscul unor episoade de frig în Europa, America de Nord sau alte regiuni de la latitudini medii.

Un alt factor important pentru această iarnă este Super El Niño, care continuă să se dezvolte în Pacific. Un El Niño foarte puternic poate schimba circulația aerului la scară mare și, în anumite condiții, poate contribui la slăbirea vortexului polar în a doua parte a iernii. Severe Weather Europe arată că acest fenomen poate crește șansele unei perturbări a vortexului, dar nu garantează că aceasta se va produce.

Analiza a 34 de episoade majore de încălzire stratosferică arată că, după astfel de perturbări, nordul și centrul Europei au avut frecvent temperaturi sub normal în săptămânile următoare. Totuși, nu întregul continent este afectat de fiecare dată, iar uneori frigul ajunge mai ales în America de Nord sau doar în anumite regiuni europene.

Prognozele sezoniere pentru iarna 2026-2027 indică, deocamdată, temperaturi peste normal în mare parte din Europa și mai puțină zăpadă în multe zone joase și de altitudine medie. Chiar și într-o iarnă mai blândă, un vortex polar perturbat poate aduce pentru câteva zile sau săptămâni mase de aer foarte rece și episoade de ninsoare. Un astfel de scenariu s-a produs și la sfârșitul lunii ianuarie 2026, când slăbirea vortexului a favorizat coborârea aerului rece spre America de Nord și unele regiuni din Europa.

Meteorologii vor monitoriza în lunile următoare dacă vortexul începe să slăbească, să se deplaseze sau să se dividă. Deocamdată, vortexul pornește sezonul puternic, dar modelele indică o posibilă schimbare importantă în jurul lunii ianuarie. Dacă această slăbire se confirmă, pot crește șansele unor perioade cu frig și ninsoare în anumite zone din Europa în a doua parte a iernii. Pentru România, datele actuale nu permit o prognoză clară, fiind disponibile doar tendințe la nivel european.