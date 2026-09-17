Pe scurt: Colecții filatelice, plicuri speciale și cărți poștale aniversare pot fi admirate la Biblioteca ASTRA Sibiu, în cadrul unui eveniment care celebrează reperele istorice ale orașului.

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu participă la proiectul expozițional filatelic „Aniversări sibiene 2026”, organizat cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la fondarea Asociațiunii ASTRA.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Asociația Filateliștilor din Județul Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Asociațiunea ASTRA, Federația Filatelică Română și Oficiul Județean de Poștă Sibiu.

Expoziția, deschisă în foaierul Bibliotecii ASTRA, aduce în fața publicului colecții valoroase de filatelie tematică, istorie poștală, cartofilie, maximafilie și literatură de specialitate. Vizitatorii pot descoperi piese care ilustrează reperele istorice ale Transilvaniei și ale Sibiului, într-un demers de reconectare cu trecutul cultural al regiunii.

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Cu ocazia vernisajului, au fost lansate materiale filatelice de colecție dedicate unor momente cheie din istoria locală: 165 de ani de la înființarea Asociațiunii și a Bibliotecii Asociațiunii, 540 de ani de la înființarea Universității Săsești, 475 de ani de la stabilirea lui Conrad Haas la Sibiu și 200 de ani de la construirea noului acoperiș al Turnului Sfatului.

Publicul prezent la eveniment a avut ocazia să admire un catalog expozițional, o diplomă aniversară, o insignă, o medalie omagială și patru plicuri cu ștampile speciale. De interes s-au bucurat cele două cărți poștale cu taxă plătită, oferite gratuit participanților pentru expediere în țară și în străinătate.

Una dintre acestea este dedicată celor patru aniversări sibiene, iar cealaltă prezintă imagini din albumul istoric „Expozițiunea din Sibiu” din 1905, an care a marcat inaugurarea Muzeului Asociațiunii ASTRA.

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu contribuie la expoziție cu o secțiune documentară specială, dedicată marilor personalități care au susținut sau colaborat cu Asociațiunea ASTRA.

Printre acestea se numără Costache Negruzzi, Simion Bărnuțiu, George Barițiu, Octavian Goga, August Treboniu Laurian, Andrei Mureșanu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Avram Iancu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Alexandru Vlahuță, Aurel Vlaicu, Ion Luca Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, George Coșbuc, Iuliu Maniu, Mihail Sadoveanu și alții.

Colaboratori ASTRA și premiere filatelice dedicate istoriei culturale

Potrivit lui Bogdan Andriescu, Șef Serviciu Cercetare Științifică la biblioteca sibiană, „expoziția națională de filatelie «Aniversări culturale sibiene 2026» se înscrie în programul cultural asumat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu la aniversarea a 165 de ani de la înființarea Astrei.

Cu această ocazie, a fost elaborat un exponat filatelic – Colaboratori ai Asociațiunii Astra, care aduce în atenția publicului 32 de maxime filatelice, ilustrând personalități culturale implicate în istoria Asociațiunii.

De asemenea, una dintre cărțile poștale imprimate cu acest prilej valorifică în premieră, din punct de vedere filatelic, fotografii cuprinse în Albumul Astra 1905, elaborat cu ocazia inaugurării sediului istoric – secțiile primei biblioteci publice a românilor din Transilvania, respectiv spațiile expoziționale ale primului muzeu public al românilor din Transilvania.”

Anul cultural ASTRA 165 subliniază rolul esențial pe care Asociațiunea l-a avut în emanciparea culturală, educațională și spirituală a românilor din Transilvania. Manifestările organizate pe parcursul anului omagiază moștenirea vizionară a fondatorilor și mențin biblioteca publică drept un spațiu activ al cunoașterii și dialogului între generații.

Activitățile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sunt realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

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