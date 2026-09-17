Pe scurt: Mediașul face pași importanți pentru a deveni Capitala Tineretului din România în 2028, cu implicarea activă a tinerilor și a comunității locale. Primarul Gheorghe Roman promite sprijin total pentru proiectele dedicate tinerilor.

Peste 50 de participanți din diverse sectoare ale comunității medieșene au răspuns invitației lansate de primarul Gheorghe Roman și au participat marți, 15 septembrie 2026, la o întâlnire de lucru organizată în Sala Mare a Primăriei Mediaș.

Evenimentul a avut ca temă principală viitorul tinerilor din oraș și a reunit reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale locale, directori de școli, manageri ai cluburilor sportive publice și private, elevi și reprezentanți ai mediului privat.

În cadrul întâlnirii, a fost prezentat în detaliu proiectul candidaturii municipiului Mediaș pentru obținerea titlului național de „Capitala Tineretului din România 2028”. Proiectul se află în prezent în Etapa a II-a de evaluare. Prezentarea tehnică a fost susținută de tinerii din asociația Interact Mediaș, inițiatorii proiectului, care au pus accent pe conceptul strategic „MEDIAȘ 2028 — COBORÂM AICI”.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Participanții au discutat despre oportunitățile socio-educaționale și economice pe care le-ar aduce acest titlu pentru întreaga comunitate. Echipa de proiect a prezentat structura celor patru direcții strategice fundamentale: Învățare Aplicată (Mediaș învață), Orașul-Campus (Mediaș iese), Inițiativă și Leadership (Mediaș face) și Retur (Mediaș rămâne).

După prezentare, a urmat o sesiune de discuții libere, axate pe strategiile concrete de susținere și promovare pe termen lung a tinerilor din municipiu. Cei prezenți au subliniat că implicarea activă a comunității, a organizațiilor nonguvernamentale și a asociațiilor de profil este esențială pentru succesul proiectelor dedicate tineretului.

Primarul Gheorghe Roman, prezent la eveniment, a declarat: „Municipiul Mediaș are foarte mulți tineri talentați, elevi care au rezultate bune la învățătură, sport, robotică, dar și alți tineri care se implică în activități umanitare. Am considerat că este important să susțin acest eveniment. Din partea administrației locale este susținere și cred că trebuie să le oferim această oportunitate tinerilor din acest oraș să facă ceea ce cred că este oportun ca Mediașul să fie văzut altfel. Le acord toată susținerea și consider că, împreună, ca o comunitate unită, nu avem de ce să ne temem.”

La finalul reuniunii, primarul a dat asigurări că astfel de proiecte și orice alte inițiative dedicate tinerilor vor fi sprijinite și promovate de administrația locală. Gheorghe Roman a transmis mulțumiri echipei de proiect și a felicitat pe toți cei implicați pentru efortul și spiritul civic demonstrat, indiferent de rezultatul final al candidaturii.

Programul Capitala Tineretului din România și contextul național

Inițiativa Capitala Tineretului din România a fost lansată în 2016, cu sprijinul Uniunii Europene prin programul Erasmus+ (Acțiunea Cheie 3: Dialog Structurat). Programul este coordonat la nivel național de Comisia de Guvernanță a titlului, formată din Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj și Grupul PONT, având ca partener oficial Banca Comercială Română. Înainte de ediția pentru care candidează Mediașul, titlul a revenit municipiului Alba Iulia pentru anul 2026 și municipiului Oradea pentru anul 2027.

În urmă cu trei zile, Primăria Mediaș a premiat elevii cu cele mai mari medii la Bacalaureat și Evaluarea Națională, un gest care subliniază preocuparea administrației pentru performanța tinerilor (Mediașul și-a răsplătit performerii: elevii cu cele mai mari medii la Bac și Evaluare, premiați de Primărie).