Medicii de la TBC Sibiu, solidari cu pacienții cronici: vor purta fundițe portocalii / foto

Pe scurt: Personalul spitalului poartă banderole și fundițe portocalii, iar clădirea este iluminată în portocaliu. Campania din acest an pune accent pe siguranța pacienților cu boli cronice.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacientului joi, 17 septembrie 2026, printr-o serie de acțiuni simbolice dedicate conștientizării importanței siguranței în îngrijirea medicală.

Potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, personalul unității poartă pe parcursul zilei banderole sau fundițe portocalii, iar seara clădirea spitalului va fi iluminată în portocaliu, culoarea asociată la nivel internațional cu această zi.

Acțiunea face parte din campania globală inițiată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care în 2026 are ca temă „Îngrijire sigură pentru pacienții cu boli cronice” și sloganul „Safe care for life!” – „Îngrijire sigură pentru întreaga viață!”. Tema atrage atenția asupra nevoii de siguranță pentru persoanele cu boli netransmisibile, afecțiuni care necesită monitorizare și tratament pe termen lung.

Managerul spitalului, Cristian Roman, a transmis: „Îngrijirea sigură este o responsabilitate comună. Prin prevenție, comunicare, continuitatea îngrijirilor și implicarea pacientului putem contribui la reducerea riscurilor și la creșterea calității actului medical. Într-un domeniu în care pacienții noștri se confruntă adesea cu afecțiuni care necesită îngrijire pe termen lung, siguranța trebuie să fie prezentă la fiecare etapă a parcursului medical. Astăzi, prin simbolurile portocalii purtate de colegii noștri și prin iluminarea clădirii, dorim să transmitem acest mesaj și comunității din Sibiu.”

Dr. Lavinia Danciu, Director Medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a subliniat:

„Tema din acest an, «Îngrijire sigură pentru întreaga viață», ne reamintește că siguranța pacientului trebuie să fie o preocupare constantă, cu atât mai mult în cazul bolilor cronice, unde îngrijirea presupune un parcurs medical de lungă durată. Pentru noi, fiecare etapă contează – de la diagnostic și alegerea tratamentului până la monitorizare, comunicarea cu pacientul și continuitatea îngrijirii. Marcăm Ziua Mondială a Siguranței Pacientului prin gesturi simbolice, dar mesajul pe care vrem să îl transmitem este unul profund și de zi cu zi: pacientul trebuie să se simtă în siguranță, ascultat și corect informat pe tot parcursul îngrijirii sale. Portocaliul pe care îl purtăm astăzi și în care vom ilumina clădirea spitalului în această seară este, pentru noi, un simbol al acestui angajament.”

OMS atrage atenția asupra riscurilor pentru pacienții cu boli cronice

Potrivit OMS, la nivel global, 1 din 10 pacienți suferă un prejudiciu în timpul acordării îngrijirilor medicale, iar aproximativ jumătate dintre aceste prejudicii sunt considerate prevenibile. Persoanele cu boli netransmisibile, precum bolile respiratorii cronice, sunt deosebit de vulnerabile, având nevoie de tratament continuu și contacte repetate cu sistemul de sănătate. Siguranța pacientului presupune nu doar evitarea erorilor, ci și prevenirea riscurilor, diagnostic corect și la timp, tratament sigur, comunicare eficientă și implicarea pacientului în propriul parcurs medical.

OMS încurajează spitalele și instituțiile medicale să ilumineze în portocaliu clădiri și spații publice pe 17 septembrie, pentru a transmite un mesaj comun privind importanța siguranței pacienților cu boli netransmisibile. La Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, anual sunt internați aproximativ 6.000 de pacienți în regim de spitalizare continuă și de zi.

Direcții pentru creșterea siguranței pacienților cu boli cronice

Pentru anul 2026, OMS evidențiază prevenția și reducerea riscurilor prin identificarea timpurie a factorilor de risc și aplicarea unor intervenții preventive bazate pe dovezi, continuitatea și coordonarea îngrijirii prin comunicare eficientă între profesioniștii din domeniul sănătății, precum și implicarea semnificativă a pacientului ca partener activ în propria îngrijire. Experiența pacienților este considerată esențială pentru identificarea riscurilor și dezvoltarea unor soluții mai sigure.

Îngrijirea pacienților cu afecțiuni respiratorii presupune un parcurs medical complex și de durată, în care fiecare etapă – de la prevenție, diagnostic și tratament până la monitorizare și recuperare – trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu continuă să se implice în astfel de campanii, după cum a făcut-o și prin extinderea programelor de recuperare respiratorie, așa cum a fost anunțat recent.

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