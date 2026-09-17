O călătorie cu trenul de la Sibiu la București a venit cu o surpriză pentru o sibiancă obișnuită cu condiții mult mai modeste pe calea ferată. A. L. a povestit experiența avută într-un vagon modernizat al CFR Călători: aer condiționat, scaune noi, prize de 230V și USB, display-uri digitale, Wi-Fi gratuit și o toaletă modernizată. Experiența vine în contextul în care CFR Călători a finalizat recent programul de modernizare prin PNRR a 139 de vagoane și 75 de locomotive.

Sibianca a plecat dimineața devreme spre București, într-o călătorie de aproximativ patru ore și jumătate – cinci ore. Diferențele față de vagoanele cu care era obișnuită le-a observat chiar înainte să urce.

În locul clasicei foi lipite pe geam pentru identificarea vagonului, numărul era afișat digital.

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„De când am identificat vagonul, mi-am dat seama că ceva e diferit. Știți foaia aia lipită pe geam care indică numărul vagonului. Well, la 5 dimineața nu o găseam. Am zis că sunt eu prea adormită. Când mă uit mai bine: era afișat la intrare în vagon pe display digital. Măi! CFR display digital?!”, povestește A.L.

Display-uri digitale, aer condiționat și scaune noi

Surprizele au continuat odată ajunsă în interior. Un alt display digital indica numărul trenului, destinația, ora și temperatura exterioară.

Sibianca a remarcat pardoseala modernă, iluminatul LED, scaunele noi și confortabile, aerul condiționat funcțional și spațiul generos destinat bagajelor.

Chiar dacă nu a prins un loc cu masă, suportul scaunului din față s-a dovedit suficient de mare pentru laptop și termos.

„Am loc pentru laptop și termos fără să le înghesui”, spune sibianca, care remarcă și spațiul generos pentru picioare.

Impresia după primele minute de călătorie? „Ca-n Germania. Vorba aia.”

Prize de 230V și USB, inclusiv la clasa a II-a

Sub scaun, sibianca a găsit și posibilitatea de a-și încărca dispozitivele, inclusiv prin USB. Iar prizele chiar funcționau.

„Sub scaun am și încărcător prevăzut cu USB! Și este funcționabil! De ce pun accent pe o astfel de banalitate? Pentru că până acum, aveam parte de încărcare electrică doar pe ruta BV-B și invers (…) Dacă pentru restul itinerariului n-ai încărcat gadget-urile de acasă și mai ești și fără baterie externă, amin”, povestește aceasta.

Dotările descrise de sibiancă se regăsesc și în programul de modernizare derulat de CFR Călători. Potrivit raportului companiei, vagoanele modernizate prin PNRR beneficiază, în funcție de tip, de climatizare, prize USB și 230V, sisteme de informare audio-video și dotări adaptate călătoriilor pe distanțe lungi.

„Cireașa de pe tort”: Wi-Fi gratuit

Pentru sibiancă, una dintre cele mai mari surprize a fost însă conexiunea la internet, mai ales că folosește laptopul atunci când călătorește în interes de serviciu.

„Urmează cireașa de pe tort: WI-FI, oameni buni. Gratuit și care funcționează la parametri excepționali. Dacă era ceva care să îmi fi dorit extrem de mult în timp ce călătoresc în interes de serviciu, asta era: să pot folosi laptopul fără să îmi rup datele mobile”, a scris A.L.

Wi-Fi-ul nu este o dotare întâmplătoare. CFR Călători arată că vagoanele introduse în circulație în cadrul programului de modernizare beneficiază de facilități precum internet Wi-Fi, sisteme de informare audio-video, prize electrice, climatizare, toalete ecologice și, în funcție de tipul vagonului, facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă.

139 de vagoane și 75 de locomotive modernizate prin PNRR

Experiența relatată de sibiancă vine chiar în perioada în care CFR Călători a anunțat finalizarea contractelor de modernizare a materialului rulant finanțate prin PNRR.

La 1 septembrie 2026, compania a anunțat că programul a vizat modernizarea a 139 de vagoane de călători și 75 de locomotive. Dintre locomotive, 55 sunt electrice destinate trenurilor de călători, iar alte 20 de locomotive de manevră au fost transformate în locomotive electrice cu acumulatori. Lucrările au fost realizate integral în România, în uzine feroviare din Craiova, Brașov, Pașcani, București și Cluj-Napoca.

Separat de aceste vagoane modernizate, CFR Călători a început să opereze și rame electrice Alstom Coradia Stream, achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară din fonduri europene. Acestea pot circula cu până la 160 km/h și fac parte din procesul mai amplu de înlocuire treptată a materialului rulant vechi.

Și toaleta a surprins-o: „Chiar decent”

Schimbarea observată de A.L. nu s-a oprit la scaune și tehnologie. Inclusiv toaleta din vagon a fost peste așteptările sale.

„Despre baie: not bad, not terrible. Chiar decent aș adăuga overall, ceea ce este un progres semnificativ dacă mă întrebai acum câteva luni, când spuneam ferm: NU!”, povestește sibianca.

Aceasta descrie un spațiu mai generos, dotat cu apă, săpun la dozator și uscător.

„Deci, ca-n Elveția?! Eh… să nu întindem coarda totuși”, glumește aceasta.

Și această schimbare se regăsește în programul oficial de modernizare, CFR Călători precizând că noile vagoane beneficiază de toalete ecologice, iar anumite tipuri au grupuri sanitare adaptate inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă.

„Tot ce sper e ca minunea să nu dureze 7 zile”

După experiențele mai puțin plăcute avute în trecut în trenurile din România, sibianca apreciază diferența, dar speră ca noile condiții să fie păstrate.

„Tot ce sper e ca minunea să nu dureze 7 zile. Știți că la noi orice este posibil. Altfel, chapeau”, a scris A.L.

Concluzia sa este una simplă: „În sfârșit călătoresc în condiții normale. Septembrie 2026, da? Se poate, chiar dacă mai târziu.”

Și mai există un detaliu important: toate condițiile descrise de sibiancă nu au fost întâlnite într-un vagon de clasa I. A.L. călătorea la clasa a II-a.

În plus, ruta Sibiu–București primește în această perioadă și o altă facilitate: CFR Călători anunță că, din 15 septembrie 2026, trenurile 1621/1622 București Nord–Sibiu și retur au în compunere și un vagon de clasa a II-a cu bar amenajat.