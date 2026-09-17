Pe scurt: Siguranța pacienților cu boli cronice este în centrul atenției la Spitalul Județean Sibiu, unde personalul medical marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacientului prin activități speciale.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu marchează joi, 17 septembrie 2026, Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, o inițiativă lansată de Organizația Mondială a Sănătății în 2019 pentru a pune siguranța pacienților în prim-planul serviciilor medicale.

Potrivit comunicatului postat pe Facebook, tema din acest an este „Îngrijire sigură pentru pacienții cu boli cronice”, sub sloganul „Îngrijire sigură pentru întreaga viață!”.

Spitalul Județeamn Sibiu se alătură campaniei globale, reafirmând importanța unei îngrijiri medicale sigure, de calitate și centrate pe nevoile pacientului. Managerul unității, jr. Robert Fotache, a subliniat:

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„Siguranța pacientului este un obiectiv care trebuie să se regăsească în fiecare decizie și în fiecare etapă a activității unui spital. Pentru noi, acest lucru înseamnă responsabilitate, respect față de pacient și preocupare permanentă pentru îmbunătățirea serviciilor medicale. Tema din acest an ne reamintește că pacienții cu boli cronice au nevoie de continuitate și de o echipă medicală care să le fie alături pe întreg parcursul îngrijirii.”

Pe parcursul zilei de 17 septembrie, personalul SCJU Sibiu se implică activ în campanie, purtând elemente vestimentare sau accesorii în nuanțe de portocaliu, culoarea simbol a evenimentului. În plus, în cadrul spitalului sunt expuse materiale informative dedicate siguranței pacientului, adresate atât personalului medical și auxiliar, cât și pacienților și aparținătorilor.

Directorul medical al SCJU Sibiu, dr. Dragoș Popescu, a evidențiat importanța colaborării între specialități și a monitorizării continue:

„Îngrijirea pacienților cu afecțiuni cronice presupune o abordare medicală complexă și, mai ales, o bună coordonare între specialități și între diferitele etape ale tratamentului. Siguranța înseamnă să acordăm atenție atât actului medical propriu-zis, cât și comunicării, monitorizării și urmăririi evoluției pacientului. Prin respectarea protocoalelor și prin colaborarea permanentă a echipelor medicale putem contribui la oferirea unor servicii cât mai sigure și de calitate.”

În comunicat se subliniază că siguranța pacientului este o responsabilitate comună a tuturor celor implicați în actul medical. Prevenirea erorilor, identificarea și gestionarea riscurilor, comunicarea eficientă între profesioniștii din sănătate și cu pacienții, precum și respectarea procedurilor și protocoalelor medicale sunt considerate esențiale pentru creșterea calității îngrijirilor acordate.

Directorul de îngrijiri medicale al SCJU Sibiu, Laurențiu Ghinoiu, a declarat:

„Siguranța pacientului este strâns legată de modul în care fiecare membru al echipei își îndeplinește responsabilitățile și colaborează cu ceilalți. Personalul de îngrijire are un rol esențial în observarea permanentă a stării pacientului, în identificarea riscurilor și în transmiterea informațiilor către echipa medicală. O îngrijire sigură presupune atenție, comunicare și implicare, iar aceste principii trebuie să fie prezente zi de zi, nu doar cu ocazia unei campanii de conștientizare.”

Îngrijirea pacienților cu boli cronice, în centrul atenției la Sibiu

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu transmite că siguranța pacientului trebuie să fie parte integrantă a fiecărei etape a procesului de îngrijire, de la prevenție și diagnostic până la tratament, monitorizare și urmărirea pe termen lung a pacientului.

Sloganul „Îngrijire sigură pentru întreaga viață!” este considerat un îndemn la responsabilitate, colaborare și implicare, pentru ca fiecare pacient să beneficieze de îngrijiri medicale sigure, indiferent de afecțiunea de care suferă sau de etapa în care se află în parcursul său medical.

Spitalul mulțumește tuturor profesioniștilor din cadrul unității pentru implicarea și responsabilitatea de care dau dovadă zi de zi în activitatea medicală și pentru contribuția lor la construirea unei culturi organizaționale bazate pe calitate și siguranță.

Tema din acest an vine în contextul în care afecțiunile netransmisibile reprezintă una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică la nivel mondial, cu impact major asupra pacienților, familiilor și sistemelor de sănătate.

Despre viața pacienților cu boli cronice și provocările îngrijirii medicale la Sibiu, puteți citi și acest material din arhiva Ora de Sibiu.