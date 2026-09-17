Pe scurt: Femeile social-democrate din Sibiu au participat la un program de formare la Cluj-Napoca, unde s-au discutat teme precum egalitatea de gen și combaterea violenței domestice.

Organizația Femeilor Social-Democrate Sibiu (OFSD Sibiu) a participat la programul de pregătire „Leadership-ul politic al femeilor social-democrate”, desfășurat la Cluj-Napoca și organizat de Fundația Friedrich Ebert România împreună cu Organizația Femeilor Social-Democrate.

OFSD Sibiu a fost reprezentată de Laura-Ionela Barac, prim-vicepreședintă a organizației și consilieră locală. Participantele au beneficiat de un cadru de dialog, învățare și schimb de experiență, axat pe dezvoltarea competențelor necesare unui leadership responsabil în politică și administrație.

În cadrul întâlnirii, au fost abordate subiecte precum reprezentarea femeilor în politică și administrație, egalitatea de gen, combaterea violenței domestice, sănătatea femeilor și dezvoltarea unor politici publice adaptate nevoilor reale ale comunităților. Discuțiile au subliniat importanța implicării active a femeilor în procesul decizional și necesitatea unor politici care să răspundă provocărilor actuale din societate.

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La eveniment au participat Zita Gurmai, președinta PES Women, Simona Bucura-Oprescu, președinta OFSD, Maria Lazăr, secretara generală a OFSD, și Tudorina Mihai, coordonatoare de programe în cadrul Friedrich-Ebert-Stiftung România, alături de reprezentante ale organizațiilor județene.

Redăm integral comunicatul OFSD Sibiu

“Organizația Femeilor Social Democrate Sibiu, implicare activă pentru dezvoltarea leadershipului feminin

Organizația Femeilor Social-Democrate Sibiu (OFSD Sibiu) continuă să susțină implicarea femeilor în politică și administrație, precum și dezvoltarea competențelor necesare unui leadership responsabil. În acest context, OFSD Sibiu a participat la programul de pregătire „Leadership-ul politic al femeilor social-democrate”, organizat la Cluj-Napoca de Fundația Friedrich Ebert România și Organizația Femeilor Social-Democrate. Organizația sibiană a fost reprezentată de doamna Laura-Ionela Barac, prim-vicepreședintă a OFSD Sibiu și consilieră locală. Programul a reunit femei social-democrate implicate în viața publică din mai multe județe și a oferit un cadru de dialog, învățare și schimb de experiență. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme precum reprezentarea femeilor în politică și administrație, egalitatea de gen, combaterea violenței domestice, sănătatea femeilor și dezvoltarea unor politici publice pornind de la nevoile reale ale comunităților.

La eveniment au participat Zita Gurmai, președinta PES Women, Simona Bucura-Oprescu, președinta OFSD, Maria Lazăr, secretara generală a OFSD, și Tudorina Mihai, coordonatoare de programe în cadrul Friedrich-Ebert-Stiftung România, alături de reprezentante ale organizațiilor județene. „Cred că pregătirea continuă este esențială pentru oricine își asumă responsabilitatea de a-i reprezenta pe oameni. Leadershipul nu înseamnă doar funcții sau poziții, ci capacitatea de a asculta, de a înțelege problemele comunităților și de a transforma ideile bune în soluții concrete.

Într-o perioadă în care discursul public devine tot mai tensionat, avem nevoie de mai mult dialog, echilibru și responsabilitate. Iar femeile trebuie să fie tot mai prezente acolo unde se iau deciziile importante pentru comunitățile noastre”, a declarat doamna consilier local Laura-Ionela Barac. OFSD Sibiu își reafirmă astfel preocuparea pentru formarea continuă, implicarea activă și consolidarea rolului femeilor în procesul decizional. Mai multe femei la masa deciziilor înseamnă comunități mai puternice și o societate mai echilibrată.”

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