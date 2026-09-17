Deputatul de Sibiu Raluca Turcan solicită Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ca testarea HPV să poată fi decontată ca investigație paraclinică de laborator, pe baza biletului de trimitere.

Propunerea a fost prezentată joi, 17 septembrie, la Sibiu, în cadrul evenimentului „Inițiativa pentru Sănătatea Femeii”, o platformă dedicată identificării unor soluții pentru îmbunătățirea sănătății femeilor.

Potrivit datelor DSP Sibiu prezentate de deputată, 8.881 de persoane din județul Sibiu s-au vaccinat împotriva HPV în perioada 1 octombrie 2025 – 17 septembrie 2026. Raluca Turcan a comparat cifra cu situația din 2021, când, potrivit datelor invocate de aceasta, numărul era de numai 440.

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Creșterea vine în contextul extinderii accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, măsură pe care Raluca Turcan spune că a inițiat-o alături de colegii săi din PNL. În martie, aceasta prezenta deja date care indicau o creștere puternică a vaccinării în Sibiu după extinderea gratuității.

„Extinderea vaccinării gratuite anti-HPV este un real succes: 8.881 de sibieni s-au vaccinat anti-HPV din octombrie până astăzi. Am făcut vaccinul mai accesibil. Acum trebuie să facem și testarea HPV cu adevărat accesibilă”, a declarat Raluca Turcan.

Ralua Turcan: Testarea HPV trebuie să poată fi făcută gratuit cu bilet de trimitere

Deputata susține că următorul pas ar trebui să fie simplificarea accesului femeilor la testarea HPV. În prezent, a explicat aceasta, medicul de familie poate recomanda investigația în cadrul consultației preventive, însă acest lucru nu înseamnă că pacienta poate merge cu biletul de trimitere la orice laborator aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și care poate efectua testul, pentru a beneficia gratuit de investigație.

Testarea HPV este decontată în cadrul unor servicii specifice de depistare și diagnosticare precoce a leziunilor colului uterin, însă Turcan solicită ca aceasta să fie introdusă distinct în noul Contract-cadru ca investigație paraclinică de laborator decontată pe baza biletului de trimitere.

„Pe românește: dreptul la prevenție există pe hârtie, dar traseul până la testare rămâne prea complicat”, a declarat deputata.

Raluca Turcan susține că un test HPV efectuat contra cost într-o clinică privată sau într-un laborator poate ajunge la aproximativ 400 de lei, sumă pe care unele femei nu și-o permit sau ajung să o amâne în favoarea altor cheltuieli ale familiei.

„Pentru multe femei, 400 de lei înseamnă să aleagă între propria prevenție și nevoile familiei: adidașii de început de școală ai copiilor, o consultație la dentist sau alte cheltuieli care nu pot fi amânate. Și atunci, de multe ori, femeia renunță la testare”, a explicat Turcan.

Se așteaptă un răspuns de la Ministerul Sănătății și CNAS

Deputata de Sibiu a anunțat că a transmis o interpelare ministrului interimar al Sănătății și președintelui CNAS, solicitând un răspuns privind posibilitatea introducerii acestei măsuri începând cu anul viitor.

„De la 1 ianuarie 2027, va putea o femeie să meargă cu biletul de trimitere la un laborator aflat în contract cu CAS și să facă testul HPV fără să plătească din buzunar?”, este întrebarea adresată de Raluca Turcan celor două instituții.

Propunerea vine într-o perioadă în care la Sibiu se desfășoară și campania „Prevenția Salvează Vieți”, prin care femeile pot beneficia gratuit, în limita programărilor disponibile, de testare HPV și mamografii până în 25 septembrie.

Raluca Turcan consideră că vaccinarea și screeningul trebuie abordate împreună în prevenirea cancerului de col uterin și spune că va face public răspunsul primit de la Ministerul Sănătății și CNAS.

„Am făcut vaccinul mai accesibil și rezultatele de la Sibiu ne arată că a meritat. Acum trebuie să facem și testarea HPV cu adevărat accesibilă. Vaccinarea și screeningul sunt două componente ale aceleiași lupte: prevenirea cancerului de col uterin”, a concluzionat deputata.