Pe scurt: Criza apei afectează tot globul, iar Dunărea a ajuns la cote alarmante, punând în pericol producția de energie și ecosistemele din România.

Râurile din întreaga lume au înregistrat în 2025 unul dintre cei mai secetoși ani din ultimele trei decenii, potrivit unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM).

Analiza, citată de Mediafax, evidențiază o scădere accentuată a resurselor de apă dulce la nivel global, cu efecte vizibile și în România, unde nivelul Dunării a atins cote extrem de scăzute în vara anului 2026.

Potrivit evaluării OMM, rezervele de apă dulce stocate pe uscat sau în subsol au fost cu 42% sub nivelul normal în 2025. Acest calcul include apele subterane, lacurile, râurile, dar și apa stocată în zăpadă, gheață, sol și vegetație.

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Datele arată o creștere a instabilității circuitului apei, doar o treime dintre râurile monitorizate încadrându-se în limite normale anul trecut. Aproximativ 36% din suprafața bazinelor hidrografice ale lumii a avut debite sub sau mult sub valorile obișnuite, iar 21% s-a confruntat cu debite peste sau mult peste normal.

Ultimii șapte ani au fost caracterizați de cel mai mic număr de râuri cu debite normale din 1991 până în prezent. Ghețarii au pierdut 400 de miliarde de tone de masă doar în 2025, ceea ce a contribuit cu 1,1 milimetri la creșterea nivelului global al mărilor. Pentru al patrulea an consecutiv, toate cele 19 mari regiuni glaciare ale lumii au pierdut masă glaciară, accentuând tendința de diminuare a rezervelor terestre de apă care persistă de aproximativ un deceniu.

Schimbările climatice determină alternanțe rapide între secete severe și precipitații sau inundații extreme, ceea ce face ca gestionarea resurselor de apă să fie tot mai dificilă. În Europa de Est, inclusiv România, în 2025 au fost observate debite sub sau mult sub valorile normale.

În vara anului 2026, nivelurile extrem de scăzute ale Dunării au contribuit la o criză energetică în România și Ungaria, fluviul fiind esențial pentru răcirea reactoarelor nucleare, conform analizei internaționale. Situația a fost semnalată și de hidrologi, care au avertizat că debitul Dunării rămâne mult sub normal.

Probleme similare au fost raportate în America de Nord, America de Sud, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Specialiștii OMM avertizează că diminuarea resurselor de apă are efecte care depășesc ecosistemele, afectând direct populația și economia. Organizația solicită extinderea colectării și schimbului de date hidrologice pentru ca autoritățile să poată gestiona mai eficient resursele disponibile.

Raportul subliniază că, fără măsuri urgente, criza apei va continua să se agraveze, punând în pericol securitatea energetică, alimentară și sănătatea publică la nivel global.