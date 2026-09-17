Policlinica Stomatologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu va fi renovată energetic. Investiția va costa mai mult decât era preconizat în anii trecuți.

Consilierii județeni vor aproba, în ședința de la finalul lunii septembrie, un proiect de hotărâre privind „aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic de Execuție”, aferenți proiectului pentru renovarea energetică a clădirii Policlinicii Stomatologice de pe strada Bâlea.

În septembrie 2024, CJ Sibiu a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru contractul de finanțare pentru renovarea policlinicii stomatologice. La momentul depunerii spre finanțare a proiectului, unul dintre documentele obligatorii a fost documentația tehnico-economică întocmită la faza DALI. Astfel, contractul de finanțare a fost semnat în baza indicatorilor din această documentație. (DETALII AICI) „În cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) s-au prevăzut lucrări de eficientizare energetică ce au avut un caracter general și orientativ, corespunzător nivelului de fundamentare al acestei faze de proiectare”, se arată în raportul de specialitate.

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După semnarea contractului, au fost identificate și alte lucrări – necesar a fi realizate în vederea asigurării desfășurării în condiții optime a activităților din cadrul policlinicii. Așadar, valoarea investiției a crescut cu peste 2 milioane de lei.

Consilierii județeni vor trebui să aprobe valoarea investiției, care acum se ridică la 12.503.941,44 lei cu TVA, din care C+M: 9.256.313,62 lei. Durata de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni, iar suprafața reabilitată termic desfășurată va fi de 976 metri pătrați.