Pe scurt: Desertul cu furnici a atras sancțiuni dure pentru un restaurant de top din Coreea de Sud, după ce autoritățile au descoperit preparatul în recenziile online.

Un restaurant cu două stele Michelin din Coreea de Sud a fost sancționat cu o amendă semnificativă după ce a servit clienților un desert care conținea furnici, insecte care nu sunt aprobate pentru consum de către autoritățile sud-coreene.

Potrivit Mediafax, proprietarul localului a primit o amendă de aproximativ 9.590 de euro, iar compania care administrează restaurantul a fost sancționată cu 6.350 de euro pentru încălcarea Legii privind salubritatea alimentară.

Furnicile nu se află pe lista celor zece specii de insecte permise pentru consum în Coreea de Sud. Inițial, proprietarul a fost condamnat la un an de închisoare și o amendă de 12.670 de euro, însă instanța a redus pedeapsa după ce acesta a pledat vinovat și a prezentat cazierul curat. Judecătorul a subliniat că analizele de laborator au indicat prezența unor metale grele peste limitele admise în furnicile folosite, considerând că vinovăția nu poate fi considerată minoră.

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Proprietarul restaurantului s-a apărat în fața instanței, susținând că nu știa despre interdicția privind furnicile și că acestea sunt folosite ca ingredient în alte regiuni ale lumii. El a precizat că furnicile reprezentau doar o mică parte din meniul de 15 feluri de mâncare, iar clienții puteau opta pentru un desert fără acest ingredient.

Ministerul pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor a descoperit cazul după ce a observat fotografii cu desertul controversat în recenziile online ale restaurantului. Potrivit ministerului, proprietarul a presărat între trei și cinci furnici pe preparate timp de aproape patru ani, pentru a le da un gust acru. În această perioadă, se estimează că au fost folosite aproximativ 49.000 de furnici, majoritatea importate din Statele Unite.

Deși furnicile sunt interzise pentru consum în Coreea de Sud, în alte regiuni ale lumii, precum Asia, Africa și America Latină, ele sunt considerate o delicatesă. Furnicile țesătoare și ouăle lor sunt folosite în bucătăria thailandeză și cambodgiană, iar în Columbia, reginele furnicilor sunt apreciate la fel ca caviarul.