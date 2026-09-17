Tribunalul Sibiu a dispus, în 15 septembrie, începerea judecății într-un dosar de violență extremă petrecut în localitatea sibiană Brateiu. Trei bărbați vor ajunge în fața instanței în urma unei bătăi sângeroase cu topoare, izbucnite pe fondul consumului excesiv de alcool.

Incidentul a avut loc pe 1 iunie 2026. Din decizia Camerei Preliminare a Tribunalului Sibiu, publicată pe rejust.ro, reiese că un conflict banal, izbucnit la finalul unei petreceri, s-a transformat într-o tentativă de omor în toată regula. (DETALII AICI)

De la petrecere, la măcel în stradă

Potrivit rechizitoriului validat de instanță, totul a început în noaptea de 31 mai spre 1 iunie, când protagoniștii au participat la o petrecere. În jurul orei 04:00 dimineața, grupul s-a mutat la locuința unui tânăr de 27 de ani, situată pe strada principală din Brateiu, pentru a continua să consume alcool. Dimineața, în jurul orei 08:00, pe fondul stării de ebrietate, între gazdă, celălalt inculpat de 30 de ani și un bărbat de 34 de ani a izbucnit un conflict. După ce acesta din urmă a fost scos afară din curte de către tatăl gazdei pentru a aplana situația, spiritele au degenerat.

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Imaginile de pe camerele de supraveghere de pe stradă au arătat cum bărbatul de 34 de ani a încercat să forțeze poarta pentru a reintra în curte, luând o cruce metalică de la o căruță aflată în apropiere. În acel moment, poarta s-a deschis, iar din curte au ieșit gazda, înarmată cu un topor, și prietenul său.

Lovituri cu un topor

În busculada creată în stradă, bărbatul de 34 de ani l-a lovit pe tânărul cu toporul folosind bucata de metal luată de la căruță. Imediat, cei doi inculpați au ripostat extrem de violent. Victima a fost pusă la pământ de inculpatul de 30 de ani, care i-a aplicat zeci de lovituri cu pumnii și picioarele.

În același timp, tânărul de 27 de ani i-a aplicat bărbatului alte câteva lovituri cu muchia toporului în zona capului și a spatelui. Agresiunea a continuat chiar și după ce tatăl agresorului a încercat să intervină. Victima a fost lăsată pe asfalt, într-o baltă de sânge, fiind ajutată de trecători până la sosirea unui echipaj de la Ambulanță.

Toți trei, trimiși în judecată

În urma atacului, bărbatul de 34 de ani, lovit cu toporul, a suferit un politraumatism sever, fractură de piramidă nazală și un hematom epicranian fronto-temporal, necesitând 14-16 zile de îngrijiri medicale. De cealaltă parte, agresorul de 30 de ani, a avut nevoie și el de 5-6 zile de îngrijiri medicale în urma loviturilor încasate cu ranga metalică înainte de a-și doborî victima.

În cadrul procesului care stă să înceapă, atât Spitalul Municipal Mediaș, cât și Serviciul Județean de Ambulanță Sibiu s-au constituit părți civile pentru recuperarea cheltuielilor de transport și spitalizare. De asemenea, victimele s-au constituit reciproc părți civile, urmând să solicite daune financiare pe parcursul judecății.

În 15 septembrie, Tribunalul Sibiu a dispus începerea judecății. Bărbații în vârstă de 27 și 30 de ani sunt judecați pentru tentativă de omor și se află sub control judiciar, în timp ce al treilea bărbat, de 34 de ani, va fi judecat în stare de libertate pentru lovire sau alte violențe.