Pe scurt: Tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș de pe Autostrada A1 impresionează prin imagini noi, iar inaugurarea ar putea fi mai aproape decât se credea.

Noi imagini spectaculoase cu secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, au fost publicate de Răducu Popa, unul dintre cei mai cunoscuți pasionați de infrastructură.

Potrivit Economica.net, secțiunea este „aproape de finalizare”, iar prezentarea video a atras numeroase aprecieri din partea comunității online.

Comentatorii au remarcat calitatea imaginilor, unii apreciind modul de prezentare: „Mi-a plăcut mult prezentarea PIP, cu filmarea de la bord sincronizată cu filmarea din dronă”, a scris unul dintre utilizatori. Alți membri ai comunității de infrastructură și-au exprimat nerăbdarea pentru deschiderea tronsonului, estimând că „în prima parte a lunii octombrie se poate inaugura acest tronson”.

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La începutul lunii septembrie, constructorul PORR a anunțat că tunelul Momaia, primul tunel forat de autostradă din România și parte a acestei secțiuni, a intrat în etapa de testare a instalațiilor. Reprezentanții PORR au transmis atunci că „proiectul se apropie de final, iar fiecare etapă parcursă cu succes ne aduce mai aproape de momentul în care acest tunel își va îndeplini misiunea pentru care a fost construit: să reducă distanțe și să conecteze mai bine comunități, regiuni și oameni”.

Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș are o lungime de 9,86 kilometri și este construită de PORR Construct SRL. Contractul pentru acest tronson a avut o durată totală de 60 de luni, din care 16 luni au fost alocate proiectării și 44 de luni execuției. Valoarea contractului se ridică la 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea provine din Programul Transport (PT) 2021–2027.

Termenul contractual pentru deschiderea traficului pe această secțiune este anul 2027, însă ritmul lucrărilor și stadiul actual sugerează că inaugurarea ar putea avea loc mai devreme, posibil chiar în luna octombrie 2026, potrivit estimărilor pasionaților de infrastructură.

Tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș este considerat unul dintre cele mai dificile și importante segmente ale Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, proiect care va asigura legătura rutieră rapidă între Transilvania și sudul țării. Pentru comparație cu alte loturi ale autostrăzii, vezi și avansul lucrărilor pe lotul Boița–Cornetu.

VIDEO Raducu P Drum

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