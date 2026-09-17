Pe scurt: Sediul Consiliului Județean Sibiu va fi iluminat în portocaliu, iar autoritățile subliniază importanța investițiilor pentru siguranța pacienților și a personalului medical.

Consiliul Județean Sibiu marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacientului joi, 17 septembrie 2026, printr-o serie de acțiuni simbolice și prin reafirmarea angajamentului față de investițiile în sistemul sanitar local.

Potrivit unei postări publicate de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, pe Facebook, în spatele fiecărei investiții în sănătate se află oameni – pacienți care au nevoie de siguranță și medici care trebuie să beneficieze de condiții optime pentru a-i îngriji.

„Siguranța într-un spital înseamnă, desigur, profesionalismul echipelor medicale, dar înseamnă și spații adecvate, echipamente performante, circuite medicale corecte, prevenirea infecțiilor și acces la tehnologie”, a transmis Daniela Cimpean.

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Ea a subliniat că o mare parte dintre investițiile Consiliului Județean Sibiu în sănătate vizează tocmai îmbunătățirea acestor condiții pentru pacienți și personalul medical.

Consiliul Județean Sibiu derulează proiecte de modernizare a clădirilor și secțiilor spitalicești, achiziționează aparatură medicală de ultimă generație, investește în prevenirea infecțiilor nosocomiale și în digitalizarea serviciilor medicale. Aceste măsuri sunt menite să asigure servicii medicale cât mai sigure și mai bune pentru toți pacienții din județ.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului, sediul Consiliului Județean Sibiu va fi iluminat în portocaliu, între orele 20:00 și 21:00. Portocaliul este culoarea simbolică a acestei zile la nivel internațional.

„Este un gest simbolic, dar mesajul din spatele lui este unul pe care trebuie să îl urmărim în fiecare zi: siguranța pacientului începe cu grija și responsabilitatea față de fiecare om care are nevoie de sistemul medical”, a mai precizat Daniela Cimpean.

Investițiile Consiliului Județean Sibiu se reflectă în mai multe unități medicale din județ, printre care Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu și Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu. Aceste instituții beneficiază de modernizări, dotări și măsuri de prevenire a infecțiilor, pentru a crește nivelul de siguranță al pacienților.

Daniela Cimpean a subliniat că responsabilitatea pentru siguranța pacienților este una continuă și presupune atât investiții materiale, cât și o atitudine de grijă și implicare din partea tuturor celor implicați în sistemul medical.

Tematica siguranței pacientului și a eforturilor depuse de personalul medical a fost abordată și de cadre medicale din Sibiu, după cum reiese din Un medic ATI din Sibiu, despre cele mai grele momente din viața unui pacient: „suntem mereu acolo unde e nevoie”.