Pe scurt: Seniorii din Sibiu au acum un club de lectură cu peste 800 de cărți, întâlniri cu personalități și dezbateri culturale. Inițiativa sprijină sănătatea mintală și socializarea.

Centrul Catedral Social „Sfânta Treime” din Sibiu a inaugurat miercuri, 16 septembrie 2026, Clubul de lectură „Locul unde poveștile prind viață”, oferind beneficiarilor posibilitatea de a împrumuta dintr-o bibliotecă ce cuprinde peste 800 de volume.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, biblioteca a fost creată prin eforturile lui Adrian Vanea, beneficiar al centrului, care a donat aproximativ 500 de cărți, la care s-au adăugat volume oferite de Arhiepiscopia Sibiului și alte persoane din comunitate.

Clubul de lectură a fost deschis cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Roxana Dinescu, consilier social eparhial, a declarat:

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Deschidem de astăzi clubul de carte şi ne dorim să ne întâlnim, să citim împreună, să dezbatem subiectele citite, astfel încât să ne ţinem mintea activă şi sănătoasă. Ne bucurăm foarte mult că Arhiepiscopia Sibiului susţine astfel de activităţi, suntem aici datorită Arhiepiscopiei Sibiului şi mulţumim foarte mult Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru binecuvântare şi susţinere”.

Clubul de lectură oferă acces la literatură universală, românească și spirituală

Biblioteca centrului cuprinde volume de literatură universală, românească și cărți de spiritualitate, toate sortate pe autori și aranjate alfabetic. Adrian Vanea a precizat:

„Am contribuit cu o donaţie de aproximativ 500 de cărţi, iar Arhiepiscopia Sibiului a completat. Apoi, anumite persoane au donat alte cărţi, iar la ora actuală sunt aproximativ 830 de volume. După ce le-am primit, le-am sortat pe autori, cu volumele şi lucrările respective, după care le-am aşezat în ordine alfabetică. Avem volume ale scriitorilor universali, ale scriitorilor din literatura română şi cărţi de spiritualitate, de Teologie. Am fost plăcut surprins când o sumedenie din colegi au intrat aici şi şi-au manifestat dorinţa de a citi, de a împrumuta cărţi. Este un semn bun şi sperăm să mergem mai departe cu această activitate”.

Seniorii care beneficiază de serviciile centrului pot împrumuta cărți din bibliotecă și sunt încurajați să participe la schimburi de cărți din bibliotecile personale. Sub îndrumarea Mariei Popa, asistent social la Centrul de zi Catedral „Sfânta Treime”, vârstnicii vor lua parte la activități precum întâlniri cu personalități culturale, recitaluri de poezie și dezbateri pe teme diverse. Maria Popa a transmis:

„Meritaţi să vă oferim tot ceea ce este mai frumos în acest centru al nostru şi ne-am dorit să diversificăm activităţile, astfel încât fiecare dintre dumneavoastră să vă găsiţi locul acolo unde să vă simţiţi mai bine, acolo unde vă face plăcere să participaţi. Îmi doresc să facem multe lucruri frumoase în acest club de carte”.

Lectura, beneficii pentru sănătatea mintală și socializare

La inaugurare, seniorii au participat la o întâlnire cu psihoterapeutul Adrian Bratu, care a subliniat importanța lecturii pentru sănătatea mintală:

„Cititul înseamnă a-ţi ţine mintea în priză, a-ţi aduna tot timpul noi şi noi experienţe, a-ţi cultiva memoria, atenţia, gândirea critică, deci sunt extraordinar de multe beneficii pe planul sănătăţii mintale în acest proces de lectură. Pe de altă parte, nu doar din perspectiva sănătăţii mintale, a citi înseamnă a ne îmbogăţi, pentru că, în momentul în care citeşti, poţi să trăieşti foarte multe experienţe pe care nu le poţi trăi în viaţa de zi cu zi”.

Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” al Arhiepiscopiei Sibiului, inaugurat în 2024, are ca scop prevenirea și limitarea situațiilor de vulnerabilitate socială în rândul vârstnicilor, promovând participarea activă la viața comunității și cultivarea relațiilor interumane. Prin noul club de lectură, centrul își diversifică activitățile dedicate seniorilor, oferindu-le oportunități de socializare și dezvoltare personală.

Evenimentul de la Sibiu se înscrie în seria de inițiative culturale și educaționale dedicate comunității locale, alături de alte proiecte care promovează lectura și implicarea socială, precum Olimpiada Națională de Lectură la care participă elevi din Sibiu.

FOTO Costin Chesnoiu