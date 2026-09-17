Sibienii strâng cureaua și la bijuterii, iar magazinele spun că au cu 30 la sută mai puțini clienți: “Fără un inel poți să stai, fără o bucată de pâine nu”

Interesul sibienilor pentru cumpărarea de bijuterii a scăzut în ultima perioadă, spun reprezentanții unor magazine de profil din oraș. Clienții sunt mai atenți la cheltuieli și se orientează tot mai mult către bijuterii mai ieftine, pe fondul reducerii bugetelor disponibile pentru astfel de cumpărături.

La Bijuteria Iuria, reprezentanta magazinului spune că vânzările au scăzut, iar clienții aleg produse mai accesibile. „Dacă e să o spunem delicat, nu putem spune că este nici mai bine, nici mai rău. Merge conform așteptărilor, doar că vânzările au mai scăzut. Clienții optează pentru bijuterii mai ieftine, s-a redus bugetul lor. Unii cumpără pentru investiție, alții din plăcere”, a declarat reprezentanta Bijuteriei Iuria.

O scădere a vânzărilor este resimțită și la Bijuteria Flandra, magazin specializat în comercializarea bijuteriilor din argint. Daniela, reprezentanta magazinului, spune că numărul clienților s-a redus semnificativ, iar bijuteriile nu mai reprezintă o prioritate pentru multe persoane.

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„Noi avem magazin cu argint. La noi, argintul nu mai este atât de important. Nu prea avem clienți. Ca în toate domeniile, este mult mai jos. Avem cu 30% mai puțini cumpărători”, spune Daniela, de la Bijuteria Flandra.

„Bijuteriile nu sunt o necesitate”

Potrivit Danielei, situația este legată de creșterea cheltuielilor de zi cu zi. Într-un context în care oamenii trebuie să aloce mai mulți bani pentru alimente, combustibil și taxe, bijuteriile ajung să fie considerate o cheltuială care poate fi amânată. „Viața pe care o ducem, prețurile pe care le avem… Bijuteriile nu sunt o necesitate. Mâncarea, motorina, taxele sunt necesare, nu bijuteriile. Fără un inel de 30 de lei poți să stai, dar fără o bucată de pâine nu poți să stai”, explică Daniela.

Reprezentanta Bijuteriei Flandra consideră că nivelul vânzărilor din anii trecuți este greu de atins în actualele condiții economice. „Ce a fost înainte nu va mai fi, pentru că nu are cum. Bijuteriile sunt, până la urmă, niște mofturi”, a mai spus aceasta.

Scăderea este observată și de alți comercianți din centrul Sibiului. Un bijutier de pe strada Turnului spune că vânzările magazinului său au scăzut cu aproximativ un sfert. „Au scăzut vânzările cu un sfert”, spune bijutierul.

Comercianții spun că, în prezent, cumpărătorii sunt mai atenți la preț și caută variante mai accesibile. Bijuteriile mai scumpe sunt cumpărate mai rar, iar unele persoane preferă să amâne achiziția.

Prețuri raportate la bugetul fiecăruia

Prețurile pot fi foarte diferite în funcție de material, gramaj și model. Pe piață, unele inele din argint 925 se vând în jurul a 100–200 de lei, iar lanțurile din argint pot costa aproximativ 150–300 de lei.

În cazul aurului, diferențele sunt și mai mari. O bijuterie din aur de 14 karate poate costa câteva sute de lei pentru un model ușor, în timp ce un lanț sau o brățară cu un gramaj mai mare poate trece de 2.000–3.000 de lei. Unele modele de aur de 14K disponibile pe piață ajung chiar la 5.000–7.000 de lei, în funcție de greutate și design.

Astfel, pentru un client care are un buget mai mic, diferența dintre o bijuterie din argint de 150–200 de lei și una din aur care costă peste 1.000 de lei poate fi importantă.