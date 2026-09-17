Pe scurt: Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan, după luni de negocieri fără o majoritate clară. Eurodeputatul a acceptat oficial propunerea.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie 2026, pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după o perioadă prelungită de criză politică și negocieri intense cu partidele parlamentare. Anunțul a fost făcut în cadrul unui discurs susținut la Palatul Cotroceni, potrivit Mediafax.

Imediat după anunțul președintelui, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a transmis că acceptă propunerea de a prelua funcția de premier. „Accept cu responsabilitate această desemnare și sunt pregătit să încep discuțiile pentru formarea unui guvern stabil”, a declarat Mureșan.

Nicușor Dan a explicat că decizia vine după mai mult de patru luni de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură, interval în care au avut loc „sute de ore de discuții” cu partidele politice pentru găsirea unei soluții la criza guvernamentală. „Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta pe România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră”, a afirmat președintele.

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Șeful statului a subliniat că, în ciuda consultărilor, nu s-a conturat încă o majoritate parlamentară clară. „Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partid de la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că Siegfried Mureșan i-a solicitat inițial un timp de gândire, pe care l-a respectat, dar că eurodeputatul rămâne „prima opțiune” pentru această funcție. „Aștept să mi-e confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în monitorul oficial. Oricine ar fi în poziția asta, date fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan a mai spus că, indiferent de rezultatul negocierilor, România va rămâne pe „traseul pro-occidental” și va îndeplini angajamentele internaționale, inclusiv cele privind traiectoria fiscală și relația cu finanțatorii externi.

Desemnarea lui Siegfried Mureșan vine după o perioadă de blocaj politic, în care partidele nu au reușit să ajungă la un consens pentru formarea unei majorități guvernamentale. Subiectul a fost discutat și în zilele anterioare, când liderii partidelor au fost chemați la Cotroceni pentru consultări suplimentare.