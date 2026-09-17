Șoferul în vârstă de 26 de ani, care a intrat cu mașina într-un cap de pod între Racovița și Mârșa, a fost internat în Spitalul Județean din Sibiu. Tânărul era beat la volan.

Bărbatul a ajuns în UPU Sibiu în seara zilei de 16 septembrie, după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod lângă Mârșa. Oamenii legii au descoperit că tânărul de 26 de ani se urcase băut la volan, având o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. (DETALII AICI)

Ajuns la Urgențe, el a fost examinat de medici, iar apoi a fost internat pe Secția Clinică Ortopedie Traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu fiindcă a suferit un traumatism la mână. Din fericire, starea lui este stabilă, iar în prezent primește tratament de specialitate.

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Polițiștii continuă însă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.