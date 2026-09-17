Pe scurt: Un șofer tânăr din Mediaș a fost testat pozitiv la substanțe psihoactive și este cercetat de poliție. Cazul a fost confirmat de analizele toxicologice.

Un tânăr de 23 de ani din Mediaș a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise, în urma unui control rutier efectuat pe strada Nucului.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc luni, 14 septembrie 2026, în jurul orei 18:00, când polițiștii rutieri din Mediaș au oprit pentru verificări un autoturism condus de tânărul localnic.

În timpul controlului, polițiștii au procedat la testarea șoferului, rezultatul indicând prezența unei substanțe psihoactive în organism. Ca urmare, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, conform procedurilor legale în astfel de situații.

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Buletinul de analiză toxicologică, emis marți, 15 septembrie 2026, a confirmat prezența unei substanțe interzise în organismul șoferului. Polițiștii Biroului Rutier Mediaș au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care tânărul a ajuns să conducă sub influența substanțelor psihoactive.

Acest caz se adaugă altor incidente similare semnalate în Mediaș în ultimele luni, unde polițiștii au intensificat controalele pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. De exemplu, în urmă cu aproximativ trei luni, un alt șofer depistat băut în trafic la Mediaș a fost dus direct la analizele de sânge.