Pe scurt: Copiii din Sibiu pot participa la ateliere de creație, povești și comunicare la Teatrul Gong, unde joaca devine formă de învățare și descoperire.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu continuă în luna septembrie programul de ateliere dedicate copiilor cu vârste între 6 și 10 ani, propunând o serie de întâlniri unde jocul, creativitatea și educația se îmbină într-o experiență construită în jurul teatrului.

Potrivit Teatrului Gong, activitățile sunt concepute pentru a stimula imaginația, spiritul de observație, capacitatea de comunicare și curajul de a transforma o idee într-o creație proprie.

Atelierele oferă copiilor ocazia de a explora diferite materiale și tehnici de comunicare, dezvoltând atât îndemânarea, cât și creativitatea.

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„În acest fel, o vizită la Teatrul Gong înseamnă mai mult decât întâlnirea cu un spectacol. Copiii pot păși în universul teatrului și prin joc și creație, pot descoperi cum materialele, culorile și obiectele capătă sens într-o poveste și pot experimenta bucuria de a construi ei înșiși lumi și personaje. Prin programul său de ateliere, Teatrul Gong propune o formă de educație culturală bazată pe participare: copilul nu este doar spectator, ci devine creator, povestitor și partener de joc. Teatrul se transformă astfel într-un loc în care curiozitatea este încurajată, ideile pot fi încercate fără teama de a greși, iar învățarea capătă forma unei experiențe vii și ludice”, a declarat Adrian Tibu, managerul instituției.

Programul atelierelor din luna septembrie la Teatrul Gong Sibiu

Prima activitate din această serie are loc joi, 17 septembrie 2026, de la ora 18:00, sub denumirea „Flinke Finger” – Suport de creioane, coordonată de Sandi Rusu-Costea. Atelierul se desfășoară în limba germană și îi invită pe copii să realizeze suporturi pentru creioane din ațe și elemente decorative, exersând atât creativitatea, cât și comunicarea în limba germană.

Sâmbătă, 19 septembrie 2026, și duminică, 20 septembrie 2026, de la orele 10:00 și 12:00, copiii pot participa la Atelierul de Creat Povești – Semne de carte, coordonat de Diana Ribana. Participanții vor crea semne de carte din ață colorată, lemn și elemente decorative, activitatea fiind gândită pentru a apropia copiii de lumea cărților prin poveste și imaginație.

Miercuri, 23 și 30 septembrie 2026, de la ora 18:00, Claudia Benchea coordonează Atelierul de Creație „Piticii pricepuți” – Toamna la fereastră. Copiii vor construi ferestre în miniatură și peisaje cu frunze, descoperind tehnici de tăiere, lipire și combinare a materialelor, apropiindu-se astfel de modul în care sunt create păpușile și decorurile din teatru.

Sâmbătă, 26 septembrie 2026, de la orele 10:00 și 12:00, Maria Denov propune Atelierul de Comunicare prin Artă – Tic-Tac, Tic-Tac. Pornind de la ceasul cu cuc, copiii vor construi obiecte din carton, hârtie și elemente naturale, exersând tehnici de decupare, lipire, comunicare și lucru în echipă.

Duminică, 27 septembrie 2026, de la orele 10:00 și 12:00, Diana Ribana revine cu Atelierul de Creat Povești – Grădina magică. Copiii vor construi mini-grădini folosind carton, culori, plante ornamentale și decorațiuni, dând formă unui univers imaginat de ei.

Bilete și acces la atelierele Teatrului Gong

Accesul la oricare dintre atelierele menționate se face pe baza biletelor puse în vânzare online pe teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului Gong. Biletele pot fi achiziționate de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 și duminica între orele 10:00 – 14:00. Prețul unui bilet este de 20 de lei, tarif unic nereturnabil.

Evenimentele de la Teatrul Gong se înscriu în seria de activități culturale și educative dedicate copiilor din Sibiu, completând oferta de ateliere și spectacole din oraș, precum Street Delivery Sibiu, care aduce în această perioadă ateliere, teatru și cinema în Orașul de Jos.

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