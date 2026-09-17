Pe scurt: Transfăgărășanul a găzduit o acțiune specială de educație rutieră, unde polițiștii sibieni au transmis mesaje de responsabilitate și incluziune participanților la trafic.

Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au organizat miercuri, 16 septembrie 2026, o acțiune dedicată siguranței rutiere pe Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România.

Evenimentul a avut loc între orele 12:00 și 17:00 și s-a desfășurat cu respectarea strictă a legislației rutiere.

Acțiunea a făcut parte din campania europeană ROADPOL „SAFETY DAYS”, care urmărește creșterea gradului de conștientizare privind importanța respectării regulilor de circulație. Polițiștii au pus accent pe educația rutieră, adresându-se atât șoferilor, cât și pietonilor și bicicliștilor care tranzitau zona montană.

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Participanții au primit mesaje clare despre responsabilitatea în trafic, necesitatea unui comportament preventiv și respectul reciproc între toți cei care folosesc drumul public. Polițiștii au subliniat că respectarea regulilor de circulație și atenția la ceilalți participanți pot salva vieți.

Potrivit organizatorilor, activitatea s-a înscris în demersurile Poliției Române pentru promovarea siguranței rutiere la nivel național, cu accent pe incluziune și solidaritate. Transfăgărășanul a devenit, pentru câteva ore, nu doar un traseu turistic, ci și un spațiu de dialog și educație între polițiști și participanții la trafic.

Reprezentanții Serviciului Rutier Sibiu au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în alte zone ale județului, pentru a crește gradul de informare și responsabilitate în rândul tuturor categoriilor de participanți la trafic.

Campania ROADPOL „SAFETY DAYS” se desfășoară la nivel european și are ca scop reducerea numărului de accidente rutiere prin acțiuni de informare, prevenție și implicare activă a comunității. Polițiștii sibieni au reiterat importanța solidarității și a respectului reciproc pe drumurile publice, subliniind că fiecare gest responsabil contribuie la siguranța tuturor.

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