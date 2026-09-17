Turismul gastronomic, în atenția Avrigului: Primăria vrea să sprijine producătorii și inițiativele locale / foto

Pe scurt: Reprezentanții Avrigului au aflat modele de succes din Europa pentru susținerea producătorilor locali și dezvoltarea gastro-turismului.

Primăria Orașului Avrig a participat la atelierul tematic interregional EnoGastroDEST, desfășurat la Sibiu și organizat de Asociația Județeană de Turism Sibiu, în cadrul proiectului european EnoGastroDEST, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027.

Potrivit postării oficiale, evenimentul a reunit experți și reprezentanți din mai multe destinații europene, printre care Germania, Cipru, Spania, Portugalia, Ungaria, Italia, Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova și Franța.

Atelierul a avut ca temă centrală conservarea și promovarea responsabilă a patrimoniului culinar prin intermediul turismului durabil. Participanții au discutat despre importanța păstrării tradițiilor gastronomice locale și despre modul în care acestea pot contribui la dezvoltarea identității regionale și la atragerea turiștilor.

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Printre modelele de succes prezentate la Sibiu s-a numărat rețeaua Punctelor Gastronomice Locale (PGL) din județul Sibiu, considerată un exemplu național pentru valorificarea tradițiilor rurale și susținerea micilor producători. De asemenea, au fost expuse și alte inițiative europene, precum rutele gastronomice, traseele vinului, evenimentele comunitare și mărcile de calitate locală, care au demonstrat impactul pozitiv asupra comunităților rurale și asupra economiei locale.

Lidia Bădilă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Orașului Avrig, a declarat: „Gastro-turismul și păstrarea tradițiilor culinare sunt piloni importanți în dezvoltarea identității noastre locale și în atragerea de vizitatori în zona Avrigului și a Țării Oltului. Participarea la acest schimb de experiență european ne-a oferit idei și soluții pe care le putem aduce mai aproape de comunitatea noastră, sprijinind producătorii locali, comunitățile rurale și inițiativele gastronomice din zonă”.

Schimbul de bune practici din cadrul proiectului EnoGastroDEST va continua și în perioada următoare, cu scopul de a integra soluțiile inovatoare discutate în politicile de dezvoltare turistică la nivel local și regional. Reprezentanții Avrigului și-au exprimat intenția de a implementa unele dintre aceste modele pentru a susține dezvoltarea durabilă a turismului și a sectorului gastronomic în zonă.

Participarea la astfel de ateliere oferă autorităților locale oportunitatea de a învăța din experiența altor regiuni europene și de a adapta cele mai bune practici la realitățile și nevoile comunității din Avrig. În contextul în care zona Avrigului și Țara Oltului sunt recunoscute pentru tradițiile culinare și potențialul turistic, astfel de inițiative pot contribui la creșterea vizibilității și la atragerea unui număr mai mare de vizitatori.

Proiectul EnoGastroDEST face parte dintr-o serie de acțiuni europene dedicate dezvoltării turismului durabil și promovării patrimoniului gastronomic, iar implicarea Avrigului în aceste demersuri subliniază angajamentul administrației locale pentru susținerea producătorilor și a tradițiilor locale.

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