Geea Cafe din Sibiu a fost inclusă în topul celor mai bune 100 de baruri din Europa, realizat de The European Bar Guide. Cafeneaua sibiană ocupă locul 74 în clasament și se numără printre doar patru localuri din România care au reușit să intre în selecția europeană.

Prezența Geea Cafe în clasament pune Sibiul pe harta localurilor europene apreciate pentru atmosferă, viață socială și experiența oferită clienților. The European Bar Guide precizează că selecția nu se limitează la un anumit tip de bar, ci evaluează localurile în funcție de cât de bine își îndeplinesc rolul și de experiența pe care o creează.

Geea Cafe, singurul local din Sibiu prezent în top

Geea Cafe ocupă poziția 74 în clasamentul celor mai bune 100 de baruri europene. Este unul dintre cele patru localuri din România incluse în top.

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Cea mai bună clasare românească îi aparține localului Scârț Loc Lejer din Timișoara, aflat pe locul 22. Caru’ cu Bere din București ocupă poziția 43, iar Heltai Folkcenter din Cluj-Napoca se află pe locul 69. Geea Cafe din Sibiu completează prezența României în clasament, pe locul 74.

În realizarea topului, The European Bar Guide spune că sunt luate în calcul mai multe elemente decât băuturile servite. Atmosfera, spectacolul oferit de un local, viața socială, obiceiurile și cultura locală sunt printre criteriile urmărite. Vezi TOP-ul

„Evaluăm localurile pur și simplu în funcție de cât de bine reușesc să-și îndeplinească scopul. Spectacolul, atmosfera, viața socială, obiceiurile interesante, cultura locală și, desigur, calitatea și varietatea băuturilor”, explică reprezentanții The European Bar Guide.

Autorii clasamentului spun că selecția cuprinde inclusiv localuri care pot provoca reacții foarte diferite în rândul vizitatorilor, experiența oferită fiind una dintre componentele importante ale evaluării.

Geea Cafe, alături de localuri cunoscute din Europa

Performanța cafenelei sibiene este cu atât mai interesantă cu cât topul cuprinde localuri din numeroase orașe europene. Aproximativ 1.600 de baruri sunt luate în considerare de realizatorii ghidului, însă în clasamentul final sunt incluse 100.

Pe primul loc se află Szimpla Kert din Budapesta, urmat de Retsin Lucifernul din Bruges și La Fleur en Papier Doré din Bruxelles.

Prin clasarea pe poziția 74, Geea Cafe aduce Sibiului una dintre cele patru prezențe românești în Top 100 european, alături de localurile din Timișoara, București și Cluj-Napoca.